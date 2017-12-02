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YSK, milletvekili adaylarını geçici olarak ilan etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi milletvekili adaylarını geçici olarak ilan etti.

02 Aralık 2017 Cumartesi 23:43
YSK, milletvekili adaylarını geçici olarak ilan etti
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YSK’dan yapılan 12’nci duyuruda “ 7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için Milletvekilliği adaylığına yapılan başvurular, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 58(7) maddesi uyarınca başvuru sırasına göre geçici olarak ilân edilir.” İfadesi kullanıldı ve aday listesi verildi.

Duyuruda, ilan edilen adaylara yapılacak her türlü yasal itirazın 3 ve 4 Aralık tarihlerinde saat 08.00’den 17:00’e kadar ilgili İlçe Seçim Kurulu’na yapılabileceği belirtildi.

ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ>>>

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