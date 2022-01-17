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YSK, nasıl oy kullanılacağına ilişkin mobil aplikasyonları yasakladı

YSK, ‘nasıl oy kullanılacağına’ ilişkin mobil aplikasyon ve web sitelerini yasakladığını açıkladı.

17 Ocak 2022 Pazartesi 18:11
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YSK, nasıl oy kullanılacağına ilişkin mobil aplikasyonları yasakladı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), gizli oy ilkesinin ihlalini ve seçmenin oyunun bilinmesini sağlayabilecek ‘nasıl oy kullanılacağına’ ilişkin mobil aplikasyon ve web sitelerini yasakladığını açıkladı.

YSK’nın konuyla ilgili 18 numaralı duyurusu aynen şöyle:

“23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimine yönelik nasıl oy kullanılacağına ilişkin birden fazla aplikasyon veya web sitesi uygulaması bulunduğu tespit edilmiştir. Oluşturulan mobil aplikasyonlar ve web sitelerinin seçmenler tarafından kullanılması halinde web sitesi ve aplikasyonu hazırlayan internet servis sunucuları tarafından teknik olarak izlenebilmekte veya bu sayfalarda yaptıkları denemeler kaydedilebilmektedir. Seçmenler,  bu tür uygulamalara girmeleri ve kullanmaları halinde, vermeyi düşündükleri oyu, uygulama sahiplerine açıklamış ve bu doğrultuda veri toplanmasına yardım etmiş olacaklardır. Yüksek Seçim Kurulu bu nedenlerle seçmenin iradesini açığa çıkarabilecek, seçmenin oyunu nasıl kullanacağının görülmesini sağlayabilecek ve gizli oy ilkesini ihlal edebilecek nitelikte olan bu mobil aplikasyonların ve web sitelerinin servis sağlamasını veya faaliyette bulunmasını yasaklamış ve bu web sayfalarının ve/veya aplikasyonların kapatılması doğrultusunda karar üretmiştir. Bu yasağa uymayan kişi ve kurumlara 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 170(1) maddesi uyarınca gerekli yasal işlem başlatılacaktır”

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