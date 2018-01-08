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YSK, resmi kesin sonuçları yarın açıklayacak

Bir seçimi daha geride bıraktık.. Gözler bundan sonraki sürece çevrildi

08 Ocak 2018 Pazartesi 22:26
YSK, resmi kesin sonuçları yarın açıklayacak
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Resmi kesin sonuçlar yarın YSK tarafından açıklanacak..

Mazbataların verilmesinin ardından yeni hükümeti kurmak için çalışmalar başlayacak.

Sonuçların belli olmasıyla Anayasal süreç işleyecek.

Buna göre YSK’nın, ülke barajı olan yüzde 5’i geçen partileri ve resmi sonuçları Resmi Gazete’de yayımlamasının ardından itiraz süresi başlayacak.

Olası itirazların değerlendirilmesinden ve sonuçların kesinleşmesinden sonra seçimi kazanan milletvekilleri Resmi Gazete’de ilan edilecek.

Bu süreçte mevcut hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor ancak yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı’nca onaylanana kadar mevcut hükümet göreve devam edecek.

Anayasa’ya göre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, milletvekilliği genel seçiminin Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonraki 10’uncu gün saat 10.00’da kendiliğinden toplanacak.

Meclise, toplantıda hazır bulunan en yaşlı milletvekili başkanlık edecek. En genç 2 milletvekili ise katiplik görevlerini yerine getirecek.
Milletvekilleri bu ilk toplantıda ant içecek.

Hükümetin kurulma süreci iseCumhurbaşkanı’nın, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline vermesiyle başlayacak. Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini alan milletvekili, bu görevini en geç 15 gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlü.

Görevi alan milletvekilinin önerisine göre bakanlar Cumhurbaşkanı’nca atanacak ve Bakanlar Kurulu’nun listesi tam olarak Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak.

Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak ve ardından güvenoylamasına gidilecek.

Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından iki tam gün sonra görüşmeler başlayacak ve bittikten iki tam gün sonra oylama yapılacak.

Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.

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