YSK, seçmen kartları konusuna açıklık getirdi

YSK; bir kişinin vefat ettiği YSK’ya veya kaymakamlıklara bildirilmediği takdirde, kaydının seçmen kütüğünden çıkarılmasının da mümkün olmadığını kaydetti.

YSK’dan yapılan yazılı açıklamada, sandık seçmen listeleri oluşturulurken seçmen kütüklerinde mevcut bilgilerle hareket edildiğine işaret edildi.

Açıklamada, bir kişinin vefat ettiği Yüksek Seçim Kurulu’na veya Kaymakamlığa bildirilmediği takdirde, kaydının seçmen kütüğünden çıkarılmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

YURT DIŞINDAKİ VEFATLAR

Yurt dışında vefat eden bir kişinin vefatının da KKTC resmi kurumlarına bildirilmediği takdirde, bu vefattan resmi kurumların bilgisi olamayacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

“BİLDİRİM GEREKİR”

“Vatandaşların seçim dönemleri dışında, İlçe Seçim Kurullarına her zaman; seçim döneminde ise, seçmen listelerinin askıya alındığı tarihlerde, ilgili İlçe Seçim Kurullarına ve askı yerlerindeki görevlilere seçmen kütüklerinde yer alan atalı isim, hatalı kimlik numarası ve hatalı adreslerinin düzeltilmesi için bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Bu bildirimler yapılmadığı takdirde, bazı seçmen kartlarının yanlış isim veya yanlış adreslere dağıtılmasının önlenmesi mümkün olamayacaktır.”