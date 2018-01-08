YSK sonuçların tamamını açıkladı!

KKTC’de dün yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde 6 ilçede kurulan 719 sandığın tümünün sonuçlarının açıklanması tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun sonuçları duyurduğu web sitesindeki verilere göre UBP yüzde 35.58 ile ilk sırada yer alırken, CTP yüzde 20.92, HP yüzde 17.08, TDP yüzde 8.64, DP yüzde 7.84, YDP yüzde 7, TKPYG yüzde 2.68,MDP yüzde 0.13, bağımsızlar da 0.13 oy aldı.

Buna göre seçime katılan 8 siyasi partinden 6’sı yüzde 5’lik ülke barajını aştı ve UBP 21, CTP 12, HP 9, DP 3, TDP 3, YDP de 2 milletvekili çıkarmaya hak kazandı.

Seçime katılan 9 bağımsız adayın aldıkları oylar da şöyle:

AshrafFaiq: 357, Osman Zorba: 487, Çetin Sadeli: 3 bin 247, Cüneyt H. Küçük: 293, Cuma Ülker: 429, Korhan Ekcan: 415, Gül Çataloğlu: 564, Ayhan Korel: 651, Ali Sanatkar: 508

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, dün gece yarısı yaptığı açıklamada, seçimi kazananların isimlerinin bu gece geç saatlerde veya yarın netleşmesinin beklendiğini söylemişti.

190 bin 553 kayıtlı seçmenin bulunduğu seçimde126 bin 196 seçmen oy kullandı ve katılım oranı yüzde 66.2’de kaldı.

Yüzde 66.2 katılımın olduğu olduğu seçimde

UBP: % 35.58 oy oranı ile 21 milletvekili

CTP: % 20.92 oy oranı ile 12milletvekili

HP: % 17.08 oy oranı ile 9 milletvekili

TDP: % 8.64 oy oranı ile 3 milletvekili

DP: % 7.84 oy oranı ile 3 milletvekili

YDP: % 7.00 oy oranı ile 2 milletvekili

TKP: % 2.68 oy oranı ile vekil çıkaramadı

MDP: % 0.13 oy oranı ile vekil çıkaramadı

Bağımsızlar: % 0.10 oy oranı ile vekil çıkmadı