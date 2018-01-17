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YSK: “YSK’dan skandal sonuç” haberi yanıltıcıdır!

YSK: “Lefke ve Güzelyurt’ta 2 sandıktaki seçmenlerin oy kullanmaması veya kullanılmamış oyların sayım ve dökümü söz konusu değil. Hata, giriş yapan kullanıcıdan kaynaklanıyor”

17 Ocak 2018 Çarşamba 18:16
YSK: “YSK’dan skandal sonuç” haberi yanıltıcıdır!
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 7 Ocak erken genel seçiminde Lefke’de 29, Güzelyurt’ta da 37 numaralı sandıklarda kayıtlı seçmenlerin oy kullanmamasının veya kullanılmamış oyların sayım ve dökümünün yapılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

YSK, bu sandıklarda kullanılan oyların bilgi işlem sistemine doğru aktarıldığını ancak bazı bilgilerle ilgili hanelere rakam girilmediğini, hatanın da giriş yapan kullanıcıdan kaynaklandığını belirtti.

YSK’dan yapılan yazılı açıklamada, Afrika gazetesinin bugünkü sayısında ön sayfada yayımlanan “YSK’dan skandal sonuç” başlıklı haberinin yanıltıcı olduğu ifade edildi.

Lefke’de 29, Güzelyurt’ta da 37 numaralı sandıklarla ilgili yayınlanan seçim neticelerinin, YSK 36 diye adlandırılan ve sandıktaki sonuçları gösteren cetvelin bilgi işlem sistemine yansıması olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Sandıkta kayıtlı seçmenler tarafından kullanılan oylar YSK 36’dan doğru bir şekilde bilgi işlem sistemine aktarılmış olmasına rağmen, oyların dökümünü içeren belgenin üst kısmında ‘oy kullanan seçmen sayısı’, ‘seçime katılma oranı’, ‘geçerli oy pusulası sayısı’, ‘geçersiz oy pusulası sayısı’ hanelerine bilgisayarda herhangi bir rakam girilmemiştir. Bu hata, giriş yapan kullanıcıdan kaynaklanmıştır.

Belirtilen sandıklarda kayıtlı seçmenlerin oy kullanmaması veya kullanılmamış oyların sayım ve dökümünün yapılması söz konusu değildir.”

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