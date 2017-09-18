Yücel’e son veda

Basın camiasının emektar isimlerinden biri olan ve genç yaşta ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Yücel İpek son yolculuğuna uğurlandı



Lefkoşa’da Cuma günü evinde ölü bulunan 37 yaşındaki Yücel İpek, dün Alevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Lefkoşa Mezarlığı'na defnedildi.Basın camisında uzun yıllar grafiker olarak hizmet veren İpek’i son yolculuğunda ailesi ve sevenleri yalnız bırakmazken anne Sabiha İpek’in feryatları yürekleri dağladı. İpek'in hakka yürüme Erkânını Mersin Cemevi Alevi Dedesi Kazım Açıktepe yönetti. Açıktepe, cenaze Erkânı için özel olarak geldi.Alevi geleneklerine göre defnedilen İpek'in cenaze Erkânına ailesi ve sevenleri katıldı.