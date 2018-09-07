“Yuka Blend Street Festival 2018” Başlıyor

Bir hafta boyunca sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikleri içinde barındıracak Yuka Blend Street Festival, dünyanın farklı ülkelerinden gelecek graffiti sanatçılarının yanında müzisyenlere, ressamlara, müzik gruplarına, sergilere, standlara, yemek bölümlerine, farklı sokak gösterilerine ve dans performanslarına ev sahipliği yapacak.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Atakom Limited, Lefkoşa Türk Belediyesi, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Velespeed, Yapım İnşaat, Kale Boya, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, Gençlik Dairesi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşecek Yuka Blend Street Festival, dünyanın birçok yerinden gelecek sanatçıları, sanatseverleri ve halkı Lefkoşa Surlariçi’nin otantik ve tarihi atmosferiyle buluşturacak.

Festival kapsamında ‘Dikey Bahçe’ çiçeklendirme projesi, Bisikletlerle Kültür Turları, Hip-Hop Dans Yarışması, Basketbol Turnuvası etkinlikleri de yer alacak. 10 Eylül Pazartesi günü Bedesten’de yapılacak bilgilendirme toplantısı ile Yuka Blend’in, Studio 21’in ve Lefkoşa’nın gelişimi anlatılacak.

KIBRIS’IN RUHU KIBRIS’IN FESTİVALİ

Geçtiğimiz yıl 20.000’den fazla ziyaretçinin katıldığı Festival bu yıl yine Lefkoşa Surlariçi’nde gerçekleşecek. Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel değerlerini sanatçının çok yönlü bakış açısıyla harmanlayarak Adanın tanıtımı konusunda yeni bir dil oluşturan ve sanatla ilgilenen gençlere yeni fırsatlar sunmayı amaçlayan Yuka Blend Street Festival, bu yıl yaşamın sırlarını simgeleyen dört element; toprak, hava, su ve ateşle temsil edilecek.

14 ÜLKEDEN 50 SANATÇI LEFKOŞA SURLARİÇİ’NİN SOKAKLARINI RENKLENDİRECEK

İtalya, Fransa, Hollanda, Yunanistan, Türkiye, Lüksemburg, Almanya, Peru, Ekvador, İspanya, Polonya, Guetamala, Nikaragua ve Kıbrıs’tan birçok ismin katılacağı Festivalde, her sanatçı kendine ayrılan bölümde Lefkoşa Surlariçi’nin sokaklarına renk katacak. Eserlerin yapım aşamaları, Festival tarihleri içerisinde belirlenen noktalarda günün her saatinde izlenebilecek.

ATÖLYELER, SERGİLER, MÜZİK DİNLETİLERİ, POP-UP SOKAK PERFORMANSLARI VE DJ’LER

Festival bünyesinde çeşitli atölye çalışmaları, sergiler, tematik müzik geceleri, gölge oyunu, dans ve sahne gösterileri düzenlenecek. Kıbrıs’tan katılacak birçok ünlü müzisyen, DJ ve performans sanatçısının yer aldığı konser programında genç yeteneklere özel sahne imkânı sağlanacak. Festivalde bu yıl LTB Bandabuliya Sahnesi de bazı etkinliklere ev sahipliği yaparken, “Bir Bandabuliya Mesele: Karagöz Sihirli Sebzeler” gölge oyunu da Festivalde yer alacak.

LEFKOŞA GEZİ TRENİ FESTİVAL BOYUNCA HİZMET VERECEK

Festivale katılmak isteyenler için 10-16 Eylül 2018 tarihleri boyunca LTB Lefkoşa Gezi Treni gün içerisinde belli zaman dilimleri içerisinde ücretsiz olarak ulaşım hizmeti verecek.



16 EYLÜL PAZAR AKŞAMI MERCAN DEDE YUKA BLEND STREET FESTİVAL SAHNESİNDE

Festival'in son günü olan 16 Eylül Pazar akşamı 20.00’da sanatçı Mercan Dede sahne alacak. Sufi müziği geleneğini çağdaş müzik tınılarıyla harmanlayarak eskiyle yeni, doğuyla batı arasında müzikal bir birleşme sağlayan Mercan Dede ile Yuka Blend haftası sonlanacak.