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Yüklü miktarda para ile yakalandı, polise rüşvet teklif etti

15 Haziran 2019 Cumartesi 15:50
Yüklü miktarda para ile yakalandı, polise rüşvet teklif etti

(Kamalı Haber) – Girne’de gerçekleştirilen huzur operasyonunda yaya olarak yürümekte olan zanlı Valentine Chiedu Ubaka’nın üzerinde yapılan aramada yüklü miktarda para bulunması üzerine paralar ile ilgili izahat istendiğinde polise para teklif etmesi üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru İbrahim Varol olayla ilgili bulguları aktardı. Varol huzurda bulunan zanlı Valentine Chiedu Ubaka’nın gerçekleştirilen huzur operasyonunda üzerinde 58,700 dolar bulunduğunu söyledi. Polis zanlının paralar ile ilgili izahat vermesi için karakola celp edildiğini ve kendisini sorgulayan Müfettiş Muavini Hasan Gökyay tarafından sorgulanmakta olduğu sırada "Can we nagotiate this? I can give you some cash (Bunu görüşebilir miyiz? Sana biraz nakit verebilirim)"  diyerek görevli polise rüşvet teklif ettiğini mahkemeye aktardı. Polis meselenin çok ciddi bir meşe olduğunu rüşvet teklif etme suçunun dışında bulunan paraların nereden temin edildiği hususunda Mali Polisin soruşturma başlattığını belirterek ilk etap da zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın iki farklı yönü olduğunu belirterek bu aşamada tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
RüşvetPARAPolisMahkemeTutuklamaValentine Chiedu UbakaHaberGündemKıbrıs
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Kibrisli 2019-06-15 18:10:20

Aferin yabancilarin pesine dusun birakin kibris turkunu rahat adimizi kirletmeyin o kadar yabanci onlara gidin

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Jack 2019-06-15 18:15:34

Aynen

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