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Yüklü miktardaki paralar ile adaya giriş yapmak isterken yakalandı

Ülkemize tasarufundaki ciddi miktardaki paralar ile giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Selim Tayşi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Ağustos 2022 Pazar 15:56
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Yüklü miktardaki paralar ile adaya giriş yapmak isterken yakalandı
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(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu olguları aktardı. Polis, 06.08.2022 tarihinde,saat 21.31'de Ercan Havalimanı’ndan KKTC' ye giriş yapan Selim Tayşi'nin (E-60, İşletmeci) yolcu beraberinde bulundurduğu 800 bin Euro parayı Ercan Gümrük Şubesine 'Yatırım Amaçlı getirdiğini beyan etmesine müteakip, konu şahsın beyanları şüpheli görülerek yapılan tahkikatta 31.07.2022 tarihinde yapılmış 500,000 EURO' luk 'İş Kurmak Amaçlı' ve 01.08.2022 tarihinde ise 600,000 EURO' lik "Yatırım yapmayı düşünüyorum" açıklamalı iki beyanının daha olduğunun tespit edildiğini anlattı. Polis, Selim Tayşi’nin KKTC' ye beyan ettiği bu paraların akıbeti ile ilgili makul bir izahat vermeyerek, Para Kambiyo Yasasına ve 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket Ettiğini belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiği belirterek, aranan 3 kişi olduğunu, alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.  

Mahkemede konuşan zanlı, parayı yatırım amaçlı getirdiğini beyan etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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MahkemeTutuklu
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