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Yüksek Adliye Kurulu, terfi eden ve atanan yargıçları açıkladı

14 Eylül 2022 Çarşamba 13:39
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Yüksek Adliye Kurulu, terfi eden ve atanan yargıçları açıkladı


Yüksek Adliye Kurulu, bugünden geçerli olmak üzere Kaza Mahkemesi Başkanı Bahar Duatepe’yi Yüksek Mahkeme yargıçlığına atadı.

Kurul, yarından geçerli olmak üzere ise Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Hasan Dağlı’yı Kaza Mahkemesi Başkanlığına; Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Güçlüer Ozankaya’yı Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına ve Avukat Nuray Necdet’i de Kaza Mahkemesi yargıçlığına atadı.

Açıklamaya göre, Yüksek Mahkeme Yargıçlığına terfi eden Bahar Duatepe yarın 10.00'da Cumhurbaşkanlığı’nda; Kaza Mahkemesi Başkanlığına terfi eden Hasan Dağlı, Kıdemli Yargıçlığa terfi eden Mine Güçlüer Ozankaya ve yargıçlığa atanan Nuray Necdet ise Cuma günü saat 09.30'da Yüksek Adliye Kurulu’nda düzenlenecek törenlerle yemin ederek yeni görevlerine başlayacak.

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