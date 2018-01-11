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Yüksek Adliye Kurulu Üyesi’nden şok paylaşım!

Seçim sonuçlarının ardından koalisyon tartışmaları sürerken Yüksek Adliye Kurulu Üyesi Özen Hürses’in sosyal medyadaki paylaşımı tartışma konusu oldu.

11 Ocak 2018 Perşembe 09:59
Yüksek Adliye Kurulu Üyesi’nden şok paylaşım!
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Seçim sonuçlarının ardından koalisyon tartışmaları sürerken Yüksek Adliye Kurulu Üyesi Özen Hürses’in sosyal medyadaki paylaşımı tartışma konusu oldu.

Facebook’tan yaptığı paylaşımda UBP ile hükümet ortağı olmak istemeyen siyasi partilere tepki gösteren Hürses’in bazı vekillerin özel hayatlarına ilişkin fotoğrafları, Başsavcılıkta bazı eski bakanların dosyaları bulunduğunu iddia etti.

UBP’nin hiç bunların üzerine gidip bel altı vurmadığını ifade eden Hürses “hodri meydan” dedi.

Tekrar bir seçim olmasını ve bunların da ortaya çıkmasını istediğini söyleyen Özen Hürses’in tarafsız bir kurulun üyesi olması gerekirken bir hukukçu olarak sarf ettiği sözler tepkiye neden oldu.

Özen Hürses’in paylaşımı şöyle:

“Memlekette yaklaşık bir aydır doğru düzgün icraat yok devlet dairelerinde memur yok alınan karar yok. Hiçbir iş yapamıyoruz. Seçimde görev yapan polisi, memuru, Yargıcı perişan oldu…Bir de hükümet krizi. Sanki de UBP ve vekilleri hepsi Aidsli hepsi …!!! Herkes temiz bir UBP kirli.

UBP ye oy veren herkes de menfaatçi..!!!

Kurmam da kurmam. !!! Digomaya gidin.!!!

Akıncı da yüzde 60 ın yüzde 30 u ile geldi ama Cumhurbaşkanımızdır. Ne vekillerin ne özel hayatları ne fotoğrafları var ama UBP hiç bunların üzerine gidip bel altı vurmadı, ne eski bakanların ne dosyaları var Başsavcılıkta… bunlar da dile getirilmedi. Ama hadi hodri meydan !!!!!

Ben isterim baştan seçim olsun. Ama bu defa herkesin fotoğraf, video ve bekleyen dosyaları da ortaya çıksın. Ha bir zahmet de HP bu değirmenin suyu nerden gelir onu da açıklasın.”

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Son Güncelleme: 11.01.2018 12:01
Yorumlar
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İsmail 2018-01-11 11:44:36

Bu hanım efendi bu üsluba ve türkçe diline (dilbilgisi) sahip iken nasıl oluyor da Yüksek Adliye Kurulu Üyesi olabiliyor ?

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Doğru Söz 2018-01-11 12:46:50

Bu kadar taraflı yargı mensubu olunan bir ülkede siz hangi doğrudan bahsedebilirsiniz? Sn. Cumhurbaşkanı Yüksek mahkemeye gereğini yapma talimatı vermelidir. Yüce Yüksek Mahkeme bu zatı ihraç edemez ise , hükümsüzdür!

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Doğru Söz 2018-01-11 12:43:18

UBP o söylediklerinizin üzerine gidebilecek evrendeki son varlıktır . O söyledikleriniz UBP için Evren kadar sonsuzluktur. Orada kaybolurlar. Boğulurlar.

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