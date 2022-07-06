Künye
Kıbrıs 37
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada zanlı mahkemeye çıktı
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada...
Gece eve girdi, eline geleni çaldı
Gece eve girdi, eline geleni...
Uyuşturucu ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi
Uyuşturucu ve cinsel içerikli ürünler...
Matbaada hırsızlık! Zanlı mahkemeye çıkarıldı
Matbaada hırsızlık!

"Yüksek enflasyon işletmelerin sermayelerini eritmekte"

RES-BİR tarafından yapılan açıklamada, "Vergi yasalarımızın güncellenmemesi bilançolarımızın gerçek değerleri yansıtmasını engellemektedir." denildi.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 20:27
0 Okunma
"Yüksek enflasyon işletmelerin sermayelerini eritmekte"
banner48

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR) tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, yüksek enflasyonun işletmelerin sermayelerini eritmekte olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Vergi yasalarımızın güncellenmemesi nedeniyle birçok sabit kıymetimizi bilançolarımızda maliyet değerinden göstermek zorunda kalmaktayız. Bu da bir taraftan haksız yere vergilendirilmemize neden olurken diğer taraftan bilançolarımızın gerçek değerleri yansıtmasını engellemektedir” denildi.

RES-BİR’den yapılan açıklamada, şöyle devam edildi:

“27/1977 Sayılı Vergi Usul Yasası’nın 211. Maddesine 2015 yılında ilave edilen enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerlemeyle alakalı 211(A) maddesinde ‘fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde yüzde 100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde yüzde 10’dan fazla olması halinde, kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutarlar.’ denilmektedir. Enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerlemeye ilişkin usul ve esaslarınsa, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlıkça hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenleneceği belirtilmektedir. Ne yazık ki ilgili madde yasaya 2015 yılında ilave edilmesine rağmen bugüne kadar yasanın emrettiği tüzük çıkarılmamıştır.”

Birliğin açıklamasında, “2020 yıllık enflasyon yüzde 15,3, 2021 yıllık enflasyon yüzde 46.09 ve haziran sonuna göre 2022 enflasyonu yüzde 56,76 olmuştur. Toplam 118,15 görüldüğü gibi 2020 yılı başından bugüne kadarki kısım bile yasanın şartı olan son üç yıldaki yüzde 100 oranını aşmıştır. O nedenle Maliye Bakanlığımızı ve hükümetimizi bir an önce yasanın emrettiği tüzüğü çıkarıp gerekli çalışmaları yaparak işletmelerimizin haksız yere vergilendirilmelerinin ve sermayelerinin eritilmesinin önüne geçilmesini üyelerimiz ve iş dünyası adına talep ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
ResBirVergiYasa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bayram ziyaretleri
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bayram ziyaretleri
Bakanlar Kurulu sessiz bitti
Bakanlar Kurulu sessiz bitti
1 Haftada 1 vefat, 2251 pozitif vaka
1 Haftada 1 vefat, 2251 pozitif vaka










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim