Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...

Yüksek Mahkeme Başkanı uyardı

28 Mayıs 2019 Salı 14:01
Yüksek Mahkeme Başkanı uyardı
banner44

Yüksek Mahkeme, yargıya zarar verecek, güveni sarsacak yorumlardan kaçınılması gerektiği konusunda uyararak, “Ciddi bir önyargı veya sorunla karşılaştığını düşünen kişiler şikayetlerini yazılı olarak Yüksek Mahkeme Başkanlığı’na yapmalı” açıklamasında bulundu.

Yüksek Mahkeme, yargıyı aşağılayacak, küçük düşürecek, yargıya güveni sarsacak yayın yapmanın suç olduğunu da hatırlattı.

‘Şeffaflık veya yolsuzlukların üzerine gidilmeli’ iddiasıyla kamuoyu araştırmaları yapıldığını belirten Yüksek Mahkeme,  bu kamuoyu araştırmalarının yargıyı yıpratma izlenimi verdiğini belirtti.

Yüksek Mahkeme, yazılı açıklamasında, son günlerde muhtelif vesilelerle gazetelerde yargıyla ilgili yorum yapıldığına işaret etti.

“YARGIYA GÜVENİ SARSACAK YAYIM YAPMAK SUÇ”

banner41
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Son günlerde muhtelif vesilelerle gazetelerde yargıyla ilgili yorum yapıldığı gözlenmektedir.

“Fasıl 154 Ceza Yasası, yargıyı genel olarak aşağılayacak veya küçük düşürecek, yargıya güveni sarsacak yayım yapmayı suç olarak düzenlemektedir. Bazı gazetelerin birbirleriyle kavga ederken, bunu yargı üzerinden yapmaları kabul edilebilir değildir. Yargıyı etkilemek için yayım yapıldığı iddia edilerek böyle algı yaratılmaya çalışılması yanlıştır.”

(KAMUOYU YOKLAMALARI…) “YARGININ YIPRATILMASININ HEDEFLENDİĞİ İZLENİMİ VERİYOR”

Açıklamada, şunlar da belirtildi:

“Buna ilaveten şeffaflık veya yolsuzlukların üzerine gidilmeli mesajlarıyla yapıldığı ileri sürülen kamuoyu yoklamalarıyla cevabın hangi olguya dayandığı belirtilmeyen sorular yöneltilerek yargının yıpratılmasının hedeflendiği izlenimi verilmektedir. Yargıda rüşvet veya yolsuzluk olduğunu ima ederek cevap veren 373 Ticaret Odası üyesinin yargıda rüşvet olduğuna dair yüzde 32 oranındaki görüşünün nereye dayandırıldığının açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Rüşvet veya yolsuzluk çok ciddi suçlar kapsamındadır. Kendi ülkesinin yargısıyla ilgili böyle bir algısı olan bir vatandaşın şikayetini şahsen Yüksek Mahkeme Başkanlığı’na yapması gerekmektedir. Bunu yapmayan vatandaşlık görevini yerine getirmemektedir.”

“Yargıya zarar verecek veya yargıyı herhangi bir görüşle taraf yapacak veya yargıya güveni sarsacak yorumlardan kaçınılması” uyarısında bulunan Yüksek Mahkeme’nin açıklamasında “Ciddi bir önyargı veya sorunla karşılaştığını düşünen kişilerin şikayetlerini yazılı olarak Yüksek Mahkeme Başkanlığı2na yapmaları gerektiği önemle duyurulur” ifadeleri de yer aldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Yüksek Mahkeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hasan 2019-05-28 14:22:29

Her ne kadar da bunu söyleseniz de, gerçek şu ki 1 mahkeme yıllar sürer ve bir sonuca varamaz ise ve avukatlar müvekkillerle oyun oynar gibi sürekli mahkemeyi erteler ve yargı bunun önüne geçecek bir adım atmaz ise, yargıya güven beklentisi boşadır. Bu ülkede yargıya ve özellikle avukatlara kesinlikle güven kalmamıştır...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Doğru Söz 2019-05-28 18:38:08

Yargı önce mahkemelerdeki park keşmekeşini çözsün.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hangi yargı 2019-05-28 16:55:06

Yargı kktc de ne zaman bağımsız ve adil oldu ki tüm rüşvetin ana kaynağı yargı organlarının kendisi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Devlet piyangosu çekildi!
Devlet piyangosu çekildi!
Açılışa, Akıncı ve Tatar da katıldı
Açılışa, Akıncı ve Tatar da katıldı
Oğuz: Hayvan kaçakçılığıyla mücadele edeceğiz
Oğuz: Hayvan kaçakçılığıyla mücadele edeceğiz

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim