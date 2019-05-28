Yüksek Mahkeme Başkanı uyardı

Yüksek Mahkeme, yargıya zarar verecek, güveni sarsacak yorumlardan kaçınılması gerektiği konusunda uyararak, “Ciddi bir önyargı veya sorunla karşılaştığını düşünen kişiler şikayetlerini yazılı olarak Yüksek Mahkeme Başkanlığı’na yapmalı” açıklamasında bulundu.

Yüksek Mahkeme, yargıyı aşağılayacak, küçük düşürecek, yargıya güveni sarsacak yayın yapmanın suç olduğunu da hatırlattı.

‘Şeffaflık veya yolsuzlukların üzerine gidilmeli’ iddiasıyla kamuoyu araştırmaları yapıldığını belirten Yüksek Mahkeme, bu kamuoyu araştırmalarının yargıyı yıpratma izlenimi verdiğini belirtti.

Yüksek Mahkeme, yazılı açıklamasında, son günlerde muhtelif vesilelerle gazetelerde yargıyla ilgili yorum yapıldığına işaret etti.

“YARGIYA GÜVENİ SARSACAK YAYIM YAPMAK SUÇ”

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Son günlerde muhtelif vesilelerle gazetelerde yargıyla ilgili yorum yapıldığı gözlenmektedir.

“Fasıl 154 Ceza Yasası, yargıyı genel olarak aşağılayacak veya küçük düşürecek, yargıya güveni sarsacak yayım yapmayı suç olarak düzenlemektedir. Bazı gazetelerin birbirleriyle kavga ederken, bunu yargı üzerinden yapmaları kabul edilebilir değildir. Yargıyı etkilemek için yayım yapıldığı iddia edilerek böyle algı yaratılmaya çalışılması yanlıştır.”

(KAMUOYU YOKLAMALARI…) “YARGININ YIPRATILMASININ HEDEFLENDİĞİ İZLENİMİ VERİYOR”

Açıklamada, şunlar da belirtildi:

“Buna ilaveten şeffaflık veya yolsuzlukların üzerine gidilmeli mesajlarıyla yapıldığı ileri sürülen kamuoyu yoklamalarıyla cevabın hangi olguya dayandığı belirtilmeyen sorular yöneltilerek yargının yıpratılmasının hedeflendiği izlenimi verilmektedir. Yargıda rüşvet veya yolsuzluk olduğunu ima ederek cevap veren 373 Ticaret Odası üyesinin yargıda rüşvet olduğuna dair yüzde 32 oranındaki görüşünün nereye dayandırıldığının açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Rüşvet veya yolsuzluk çok ciddi suçlar kapsamındadır. Kendi ülkesinin yargısıyla ilgili böyle bir algısı olan bir vatandaşın şikayetini şahsen Yüksek Mahkeme Başkanlığı’na yapması gerekmektedir. Bunu yapmayan vatandaşlık görevini yerine getirmemektedir.”

“Yargıya zarar verecek veya yargıyı herhangi bir görüşle taraf yapacak veya yargıya güveni sarsacak yorumlardan kaçınılması” uyarısında bulunan Yüksek Mahkeme’nin açıklamasında “Ciddi bir önyargı veya sorunla karşılaştığını düşünen kişilerin şikayetlerini yazılı olarak Yüksek Mahkeme Başkanlığı2na yapmaları gerektiği önemle duyurulur” ifadeleri de yer aldı.