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Yüksek Mahkeme Yargıçlığına atanan Talat Usar yemin etti

Yüksek Adliye Kurulu tarafından, 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Yüksek Mahkeme Yargıçlığına atanan Kaza Mahkemesi Başkanı Talat Usar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar huzurunda düzenlenen törenle yemin etti.

27 Temmuz 2021 Salı 14:17
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Yüksek Mahkeme Yargıçlığına atanan Talat Usar yemin etti

Yemin töreninde Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Başsavcı Sarper Altıncık ve Yüksek Mahkeme temsilcileri de hazır bulundu.
 
 “YARGININ BAĞIMSIZLIĞI, DEVLETİN SAYGISI VE BEKASI, HALKIN HUZURU İÇİN YARGIDAKİ İSTİKRAR DEVAM ETMELİ”

Yemin töreninde yaptığı konuşmada yargının bağımsızlığı, devletin saygısı ve bekası, halkın huzuru için yargıdaki istikrarın devam etmesinin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yargıya olan güveninin tam olduğunu belirtti.

Ülkede farklı siyasi görüş ve hareketlerin de var olduğunu ve olmaya devam edeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, esas olanın Kıbrıs Türk Halkı’nın bu topraklarda medeni bir şekilde, adalet içerisinde varlığını sürdürmesi olduğuna dikkat çekerek verilen mücadelenin, dünyanın bu gerçeği kabul etmesine yönelik olduğunu söyledi.
 
“DEMOKRASİYE HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Farklı siyasal duruşlara rağmen saygı nosyonunun yitirilmemesinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, son sözün sandıkta söylendiğini anımsatarak “Demokrasiye her zaman olduğu gibi sahip çıkmalıyız” şeklinde konuştu.

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin öneminin altını çizerek, demokrasiye zarar gelmemesi için uğraşılması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yargı camiasına, görevlerinde üstün başarılar diledi.
 
ŞEFİK: YÜKSEK ADLİYE KURULU OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVLERİ YAPMAYA HER ZAMAN HAZIRIZ
 
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik de yaptığı konuşmada dava sayılarının çok fazla olduğunu ifade ederek Yüksek Adliye Kurulu olarak üzerlerine düşen görevleri yapmaya her zaman hazır olduklarını kaydetti.

Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili tayinler hususunda da çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Şefik, komisyonun yabancı üyesi hususunda da çalışmaların kısa süre içerisinde sonlanacağını dile getirdi.
 
CUMHURBAŞKANI TATAR: YÜKSEK DEĞERLENDİRMELERİNİZ ÖNEMLİ

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun uluslararası hukuk tarafından kabul edilen KKTC’nin önemli bir kurumu olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, kuruma yönelik yapılan müracaatların ve kurumun başkanlığı mevzusunun kısa süre içerisinde çözümlenmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş konusu başta olmak üzere Taşınmaz Mal Komisyonu’nu ilgilendiren konularda Yüksek Adliye Kurulu’nun yüksek değerlendirmelerinin öneminin altını çizdi.

Konuşmaların arından Kaza Mahkemesi Başkanı Talat Usar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar huzurunda yemin etti.

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Yüksek Adliye KuruluTalat Usar
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