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Yüksek Öğrenim burs müracaatları devam ediyor

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi yüksek öğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin burs müracaatlarının devam ettiğini açıkladı.

04 Ekim 2022 Salı 19:30
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Yüksek Öğrenim burs müracaatları devam ediyor



Daireden yapılan yazılı açıklamada, 19 Eylül tarihinde başlayan burs müracaatlarının 19 Ekim tarihine kadar devam edeceği kaydedildi.  

Müracaatların, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi http://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yapılacağı belirtildi.

Burs başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye yine aynı adresin “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşabileceği kaydedilen açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüksek öğrenim burslarından yararlanan öğrencilerin http:// yobis.mebnet.net adresinden başvurularını online olarak yenilemesi gerektiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Öğrenim Ve Dışilişkiler Dairesi
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