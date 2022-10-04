Yüksek Öğrenim burs müracaatları devam ediyor

Daireden yapılan yazılı açıklamada, 19 Eylül tarihinde başlayan burs müracaatlarının 19 Ekim tarihine kadar devam edeceği kaydedildi.

Müracaatların, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi http://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yapılacağı belirtildi.

Burs başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye yine aynı adresin “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşabileceği kaydedilen açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüksek öğrenim burslarından yararlanan öğrencilerin http:// yobis.mebnet.net adresinden başvurularını online olarak yenilemesi gerektiği belirtildi.