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Yüksek Öğrenim Dairesi Müdürü Öztürkler Sakarya’da Konferans Verdi

28 Nisan 2019 Pazar 14:12
Yüksek Öğrenim Dairesi Müdürü Öztürkler Sakarya’da Konferans Verdi
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Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü  Ziya Öztürkler, TC Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un daveti üzerine Sakarya'da konferans verdi,  incelemeler yaptı. 

Öztürkler, Sakarya'da bulunan tüm rehberlik hocalarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Öztürkler, Kuzey Kıbrıs'taki üniversite eğitimini geniş bir şekilde anlattı.

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Daireden yapılan açıklamaya göre, KKTC’deki eğitim kalitesinin yüksekliğine dikkat çeken Öztürkler, 
"Kuzey Kıbrıs sizin bir yuvanız. KKTC’de alacağınız eğitim dünyada saygınlık gören bir eğitim. Okullarımız ve okullarımızda öğretim görevliliği yapan hocalarımız bizlerin gurur kaynağı" dedi.

Öztürkler, daha sonra sırasıyla Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile ayrı ayrı bir araya geldi. Öztürkler ziyaretlerde, üniversiteler arasındaki iş birliğine vurgu yaptı. 

Öztürkler ayrıca Sakarya'nın önde gelen okullarından Anadolu Lisesi'nde öğrencilere hitap etti ve öğrencilerden eğitim hayatlarının devamını KKTC’de yapmaları çağrısı yaptı.

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Ziya ÖztürklerYüksek Öğrenim DairesiSakaryaKonferansHaberGündemKıbrıs
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