Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Eşcinsel geni' diye bir şey yok
Eşcinsel geni' diye bir şey...
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’ Geliştirildi
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’...
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Yaşı da kurusu da şifa kaynağı
Yaşı da kurusu da şifa...
Varis tedavisini ertelemeyin
Varis tedavisini ertelemeyin

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Öztürkler Açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti’nde yüksek öğrenim görecek KKTC vatandaşı ve çift uyruklu öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesiyle ilgili işlemlerin tamamlandığını açıkladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:55
Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Öztürkler Açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti’nde yüksek öğrenim görecek KKTC vatandaşı ve çift uyruklu öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesiyle ilgili işlemlerin tamamlandığını açıkladı.

Öztürkler, 2019-2020 öğretim yılında Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde öğrenim görecek olan ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlara yerleştirilme işlemleri tamamlanan öğrencilerin listesini yazılı açıklamayla duyurdu.

Yerleşme alan KKTC ve (TC+KKTC) çift uyruklu öğrencilerin yurt ödemelerini Ziraat Bankası’na elden veya online yapabileceğini kaydeden Ziya Öztürkler, ödemelerin internet üzerinden https://kyk.ziraatbank.com.tr adresinden yapabileceğini belirtti.

Ziya Öztürkler, Ziraat Bankası’na yapılacak ödemelerde, KKTC ve (TC+KKTC) çift uyruklu öğrencilerin TC kimlik numaralarını veya YU numaralarını kullanmaları gerektiğini de ifade etti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ziya Öztürkler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gece yarısından sonra süresiz grev
Gece yarısından sonra süresiz grev
Hükümet EL-SEN’le görüştü
Hükümet EL-SEN’le görüştü
Akıncı, yarın Lute'la yeniden görüşecek
Akıncı, yarın Lute'la yeniden görüşecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim