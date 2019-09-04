Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Öztürkler Açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti’nde yüksek öğrenim görecek KKTC vatandaşı ve çift uyruklu öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesiyle ilgili işlemlerin tamamlandığını açıkladı.

Öztürkler, 2019-2020 öğretim yılında Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde öğrenim görecek olan ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlara yerleştirilme işlemleri tamamlanan öğrencilerin listesini yazılı açıklamayla duyurdu.

Yerleşme alan KKTC ve (TC+KKTC) çift uyruklu öğrencilerin yurt ödemelerini Ziraat Bankası’na elden veya online yapabileceğini kaydeden Ziya Öztürkler, ödemelerin internet üzerinden https://kyk.ziraatbank.com.tr adresinden yapabileceğini belirtti.

Ziya Öztürkler, Ziraat Bankası’na yapılacak ödemelerde, KKTC ve (TC+KKTC) çift uyruklu öğrencilerin TC kimlik numaralarını veya YU numaralarını kullanmaları gerektiğini de ifade etti.