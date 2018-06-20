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Yüksek Planlama Kurulu’na Denktaş, Atakan ve Nami görevlendirildi

Bakanlar Kurulu, Yüksek Planlama Kurulu’na Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin görevlendirilmesine karar verdi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:20
Yüksek Planlama Kurulu’na Denktaş, Atakan ve Nami görevlendirildi

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 Bakanlar Kurulu, Yüksek Planlama Kurulu’na Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin görevlendirilmesine karar verdi.

Bakanlar Kurulu’nun, 33/1976 sayılı Devlet Planlama Örgütü Yasası’nın 5. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, Başbakanın başkanlığında oluşturulan Yüksek Planlama Kurulu’nun kararı, 11 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

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