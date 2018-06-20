Yüksek Planlama Kurulu’na Denktaş, Atakan ve Nami görevlendirildi

Bakanlar Kurulu, Yüksek Planlama Kurulu’na Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin görevlendirilmesine karar verdi.