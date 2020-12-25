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YÜKSEK SAVCILAR KURULU KIDEMLİ SAVCI ÖZÇINAR’I BAŞSAVCI YARDIMCISI MUAVİNİ MEVKİİNE ATADI

Yüksek Savcılar Kurulu, Kıdemli Savcı Aliye Özçınar’ı, Başsavcı Yardımcısı Muavini mevkiine atadı.

25 Aralık 2020 Cuma 16:27
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YÜKSEK SAVCILAR KURULU KIDEMLİ SAVCI ÖZÇINAR’I BAŞSAVCI YARDIMCISI MUAVİNİ MEVKİİNE ATADI

Yüksek Savcılar Kurulu, Kıdemli Savcı Aliye Özçınar’ı, Başsavcı Yardımcısı Muavini mevkiine atadı.

Başsavcı ve Yüksek Savcılar Kurulu Başkanı Sarper Altıncık’ın açıklamasına göre, Aliye Özçınar, görevine, 1 Ocak’ta başlayacak.

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