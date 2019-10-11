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Yükseköğrenim Burslarına geç başvuru tarihi 15-16 Ekim

Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, açıklama yaptı

11 Ekim 2019 Cuma 13:04
Yükseköğrenim Burslarına geç başvuru tarihi 15-16 Ekim

Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, yükseköğrenim bursu başvurusunu tamamlayamayan öğrenciler için geç başvuru tarihlerinin 15 ve 16 Ekim olduğunu açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada,“Öğrencilerimizin başvurularını belirtilen tarihlerde https://yobis.mebnet.net üzerinden tamamlamaları gerekmektedir. Bu tarihlerde başvuru yapmayan veya önceden sistemde belge girişi yapmış ancak başvurusunu tamamlamamış olan öğrencilerimiz 2019-2020 güz döneminde burstan yararlanamayacaklardır” denildi.

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Son Güncelleme: 11.10.2019 13:12
Anahtar Kelimeler:
HaberEkim15-16BaşvuruGeçBursYükseköğrenim
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