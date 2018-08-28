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Yükseköğrenimde öğrenci takip sistemi uygulaması başlıyor

Yükseköğrenimde öğrenci takip sisteminde son aşamaya gelindi

28 Ağustos 2018 Salı 14:41
Yükseköğrenimde öğrenci takip sistemi uygulaması başlıyor

Yükseköğrenimde kalitenin artırılması ve ülkeye eğitim almaya gelecek öğrencilerin kayıt altına alınarak takibinin yapılabilmesi adına Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, Polis ve Muhaceret Dairesi işbirliğinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda hazırlanan Öğrenci Takip Sistemi’nde son aşamaya gelindiği duyuruldu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kurumlar arası entegre şekilde çalışacak olan sistemin yazılımı, teknik ekipler tarafından, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Sağlık Bakanı Filiz Besim ile yetkililere aktarıldı. 

Üzerinde yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından sistem yeni akademik yıl ile uygulanmaya başlanacak ve ülke üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler izne bağlanarak kayıt altına alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Yükseköğrenimöğrenci Takip SistemiEğitimGündemKıbrıs
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