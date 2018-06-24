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Yüksekten düşen 2 kişi yaralandı!

Polisten verilen bilgiye göre, kaza, İqabal’ın dün tahta rayın üzerinde oksijen kaynağı yaptığı sırada, üzerinde durmuş olduğu tahta rayın yuvasından çıkması sonucu meydana geldi.

24 Haziran 2018 Pazar 15:57
Yüksekten düşen 2 kişi yaralandı!

Haspolat’ta Gürdağ Çakıl İşletmelerine ait tesiste, Zafer İqabal (E-41) kaynak işi yaparken 5.4 metre yükseklikten düştü. Bahse konu şahıs kafası ve muhtelif yerlerinden yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza, İqabal’ın dün tahta rayın üzerinde oksijen kaynağı yaptığı sırada, üzerinde durmuş olduğu tahta rayın yuvasından çıkması sonucu meydana geldi.

İqabal, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedaviyi müteakip cerrahi serviste müşahede altına alındı.

* * *

YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS YARALANDI

Alsancak’ta Zekeriya Koca (E-44), bu sabah saat 01.40’da ikametgahının damından, toprak zemine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Zekeriya Koca, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversite Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. 

6 metre yükseklikten düştüğü açıklanan Koca’nın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi

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