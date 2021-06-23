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Yüksekten düşerek hayatını kaybeden şahsın kimliği belirlendi

Mağusa'da Gülseren bölgesinde bir apartmanın 6'ıncı katından aşağıya düşen erkek şahıs hayatını kaybetti.

23 Haziran 2021 Çarşamba 21:46
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Yüksekten düşerek hayatını kaybeden şahsın kimliği belirlendi

Mağusa'da Gülseren bölgesinde 7 katlı binanın 6'ıncı katından aşağıya düşen erkek şahıs hayatını kaybetti.

Polis olay yerinde inceleme başlattı. 

Şahsın yaklaşık 20 metre yükseklikten düştüğü tahmin ediliyor.

Polis apartman çevresindeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

Apartman çevresinde ve söz konusu dairede de Olay Yeri İnceleme Uzmanları'nın inceleme gerçekleştirdi.

Yüksekten düşerek hayatını kaybeden şahsın ilk belirlemelere göre Khalid Musa Khalil Afaneh olduğu tespit edildi.

Afaneh'in anahtarını unuttuğu dairesine girmek için merdiven boşluğundaki pencereden kendi dairesine ait pencereye geçtiği sırada dengesini kaybedip düştüğü düşünülüyor.

Şahsın ölümü ile ilgili polisin soruşturması sürerken ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Khalid Musa Khalil Afaneh
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