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Yüksel, Başsavcı Yardımcısı Muavini Mevkiine Atandı

Yüksek Savcılar Kurulu, Kıdemli Savcı Cemaliye Usanmaz Yüksel’i, “Başsavcı yardımcısı Muavini” mevkiine atadı.

10 Mayıs 2022 Salı 14:29
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Yüksel, Başsavcı Yardımcısı Muavini Mevkiine Atandı

üksek Savcılar Kurulu, Kıdemli Savcı Cemaliye Usanmaz Yüksel’i, “Başsavcı yardımcısı Muavini” mevkiine atadı.

Başsavcı Sarper Altıncık’ın TAK’a yaptığı açıklamaya göre, Yüksel’in yeni mevkideki görevine 15 Mayıs’ta başlayacak.

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