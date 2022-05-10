Yüksel, Başsavcı Yardımcısı Muavini Mevkiine Atandı

üksek Savcılar Kurulu, Kıdemli Savcı Cemaliye Usanmaz Yüksel’i, “Başsavcı yardımcısı Muavini” mevkiine atadı.
Başsavcı Sarper Altıncık’ın TAK’a yaptığı açıklamaya göre, Yüksel’in yeni mevkideki görevine 15 Mayıs’ta başlayacak.
Yüksek Savcılar Kurulu, Kıdemli Savcı Cemaliye Usanmaz Yüksel’i, “Başsavcı yardımcısı Muavini” mevkiine atadı.
üksek Savcılar Kurulu, Kıdemli Savcı Cemaliye Usanmaz Yüksel’i, “Başsavcı yardımcısı Muavini” mevkiine atadı.
Başsavcı Sarper Altıncık’ın TAK’a yaptığı açıklamaya göre, Yüksel’in yeni mevkideki görevine 15 Mayıs’ta başlayacak.