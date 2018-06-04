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Yüksel Çelebi: "Bu kale yıkılmaz"

Dikmen Belediye Başkanı ve Başkan adayı Yüksel Çelebi ile Belediye Meclis üyesi adayları Dikmen Boğazköy kahvesinde yurttaşlarla bir araya geldi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 16:12
Yüksel Çelebi: "Bu kale yıkılmaz"

Dikmen Belediye Başkanı ve Başkan adayı Yüksel Çelebi ile Belediye Meclis üyesi adayları Dikmen Boğazköy kahvesinde yurttaşlarla bir araya geldi. Buluşmaya Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne milletvekili Fikri Toros, CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kişi ile çok sayıda Dikmen sakini katıldı. Yapılan konuşmalarda Dikmen’in uzun yıllar içerisinde geçirdiği değişim ele alındı. Köyden kent yarattığı vurgulanan Yüksel Çelebi’nin rakipsiz olduğu belirtildi. Hizmetleri büyütme sözü veren Çelebi, yurttaşın beklentilerini not etti, yeni dönem projelerini paylaştı.  

ERHÜRMAN: TERCİH HİZMETTEN YANA OLACAK

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman burada yaptığı konuşmada CTP’li yönetimlerin olduğu belediyelerin güçlendiğini hatırlatarak, “Yüksel Başkan’dan önce ne vardı? Hatırlayınız. Aklında fikrinde Dikmen olan bir Belediye Başkanı var. Dikmen’i bir yere getirdi. Dikmen artık ‘Digomo’ diye anılmıyor. Şimdi Dikmen, Lefkoşa’nın dibinde yeni bir kent oldu” dedi. “Bu bir vizyon, bir aşk meselesidir” diyen Başbakan Erhürman, bireysel düşünmeden, Dikmen’in geldiği noktadan değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Dikmen halkı hizmete devam diyecek, bu bölgenin insanı için, çocuklarımız, gençlerimiz için, tercimizi hizmetten yana yapacağız” dedi.  

ÇELEBİ: ENERJİMİZ BOL, YÜREĞİMİZ GÜÇLÜ

Dikmen halkına seslenen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, daha önce birçok sorunla boğuşan Dikmen ve köylerinin  bugün yaptığı çalışmalarla ve hayata geçirdiği projelerle yüzünü güldürdüğünü söyleyerek, “KKTC’de belediyeler son zamanlarda çok tartışılır oldu. Gazete manşetlerinde ‘batık belediyeler’ diye birçok haber gördük. Biz belediyemizi hiçbir zaman böyle bir duruma düşürmedik” dedi. Temizlikten, su dağıtımına ve özellikle de yeşil alanlar, parklar ve bahçelerle halkın bugüne kadar ihtiyaç duyduğu ve rahat nefes alabileceği alanlar yarattıklarını ifade eden Çelebi, TC’den gelen suyun henüz belediyeye ulaşmamasına rağmen, yaptıkları başarılı çalışmalarla bölge halkının her gün içilebilir su  kullandığını vurguladı. Çelebi şöyle konuştu:

“Karşı taraf bir kale oluşturduğumuzun farkında. Köy muhtarlarımızla, azalarımızla, belediye meclis üyelerimizle, halkımızla beraber yarattığımız bu gücün herkes farkında. Bu güç sizlere; halkımıza hizmet etmektedir. Karşı taraf ‘bu kaleyi yıkacağım’ diyor. Ben çok anlamadım ama halkımızın buna gereken cevabı verecek iyi biliyorum. Dolayısıyla 24 Haziran’dan sonra, tecrübeli arkadaşlarımızın yanında yeni arkadaşlarımızı da kadromuza dâhil ederek, sizlere daha iyi hizmet vermek için yeni projelerle canla başla çalışacağız. Enerjimiz bol, yüreğimiz güçlü”.

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