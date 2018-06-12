Yüksel Çelebi: "Göl-Park Dikmen’e çok yakışacak!"

Yeni dönem projelerini aktaran Yüksel Çelebi ve Belediye Meclis Üyesi adayları Dikmen sakinlerinin beklentilerini dinledi. Bölge halkından tam destek alan Yüksel Çelebi yeni dönemde yeni projelere imza atmaya devam edeceklerini söyledi. “Aklımız fikrimiz Dikmen” diyen Çelebi, sosyal belediyecilik anlayışı ile yeni dönemde kültürel ve sportif alanlarda büyük projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Çelebi, Dikmen’in kuzeyinde dağ eteklerinde yer alacak Göl-Park projesinin bölgeye çok yakışacağını ve Göl-Park projesi ile yeni bir dinlenme ve sosyal tesis yaratacaklarını sözlerine ekledi.