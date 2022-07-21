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Yüksel'i darp edenler, yargı huzurunda!

2 Ağustos 2021 gecesi Kıbrıs Gerçek isimli haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Çağlar Yüksel’e saldırı düzenlendi.

21 Temmuz 2022 Perşembe 15:22
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Yüksel'i darp edenler, yargı huzurunda!
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Talimat alarak Yüksel’in evinin avlusuna gizlice girip, pusuya yatan,  akabinde arabasından indiği anda, arkasından saldırarak beyzbol sopası ile yüzüne ve kafasına vurulması sonucu, kafasına 11 dikiş atılmasına ve ağır yaralanmasına sebep olan organize saldırının faillerinden olan Okan Bolatçıoğlu ve Tarkan Kazım Ozansoy, Bugün sabah Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesi için yapılan duruşmada yargı huzurundaydılar.

Organize saldırının diğer iki ismi olan, Mehmet Tunç Altınoluk ve Ahmet Ateş’e tebliğ yapılmadığı, gerekçesiyle duruşmaya katılmadılar. Dava diğer saldırganların da hazır olması için 28 Eylül’e ertelendi.

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