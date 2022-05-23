Yükselen son yolculuğuna uğurlandı!

Yükselen’in cenazesine başta ailesi ve akrabaları olmak üzere çok sayıda meslektaşı, öğrencisi ve seveni katıldı.

Cenazede Meclis Başkanı Zorlu Töre, ve Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da hazır bulundu.

Gündem Kıbrıs ailesi olarak bizlerde Yükselen ailesine başsağlığı diliyoruz.