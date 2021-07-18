‘Yumurta donasyonu’ zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Okan Özkoçak, olayla ilgili bilgileri aktardı. Polis, zanlı Dr. F.U.T.'in Miracle Tüp Bebek Merkezi’nin Uzman doktoru olduğunu, zanlı Dr. M.E.K.'in Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi’nin direktörü olduğunu, zanlılar B.Ş. ve B.Ö. ise yumurtalarını para karşılığı satan şahıslar olduğunu belirtti. Polis, B.Ş.'nin 8 Temmuz'da verdiği ifade üzerine başlayan soruşturma neticesinde, zanlılar B.Ş.ve B.Ö.her iki hastanede de yumurtalarını para karşılığı 2020 yılı Kasım ve Aralık ayı içerisinde sattıklarının tespit edildiğini açıkladı. Polis, 9 Temmuz’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı Koordinasyon Merkezi’yle görüştüklerini ve her iki tüp bebek merkezinin de koordinasyon merkezine konuyla ilgili bilgi vermediğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, 13 Temmuz’da B.Ş.'nin Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi’nde 3 farklı isimde kaydının olduğunun tespit edildiğini söyledi. Özkoçak, yürütülen soruşturmanın ardından, her iki hastaneye de operasyon gerçekleştirilerek bilgisayar ve dosyalara el konulduğunu, her iki hastanenin de direktörlerinin tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru Okan Ökoçak, yasada belirtildiği üzere, maddi menfaat elde etmek için üreme hücresi satılamayacağını, ayrıca yasal şekilde üreme hücresi bağışı yapacak donörlerin 20 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olamayacaklarını da vurguladı. Özkoçak’ın, zanlılar B.Ş. ve B.Ö. dün tutuklanmasının ardından itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerini belirtti. Polis, zanlıların Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde doktor kontrolünden geçirildiklerini söyledi. Polis memuru Özkoçak, dönerlerin yumurtalık değil, yumurta bağışında bulunduklarını, zanlılar B.Ş. ve B.Ö’nün yumurtalarını satmasına aracılık eden kişinin şuan huzurda bulunan zanlı M.G. olduğunun tespit edilmesi üzerine ikametgâhında tespit edilerek mahkeme emri ile tutuklandığını söyledi. Polis zanlı Gözütok’un ilk etapta gönüllü ifade vermediğini ancak zanlılar Şirin ve Öztürk’ün ifadelerinin kendisine gösterilmesi üzerine bir gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan sorguda Lefkoşa Tüp Bebek Merkezinde zanlı B.Ş.'nin operasyonla yumurtalarını alan doktorun Zanlı V.U. olduğunun tespit edilmesi üzerine mahkeme emri ile ikametgâhına gidildiğini ve zanlının evinde tespit edilerek tutuklandığını ancak 203 promil alkol tesiri altında olması üzerine ifadesinin alınmadığını ve ayılması için beklendiğini mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü, işlenen suçun 10 yıla kadar hapislik öngören ağır suç kapsamında olduğunu ayrıca zanlı sayısının artmakta olduğunun altını çizdi.

Polis memuru Okan Özkoçak zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme olasılıklarının yüksek olduğuna dikkat çekerek zanlıların ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek soruşturmanın selameti açısından zanlıların 1 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.