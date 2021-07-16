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'Yumurta ticareti' mahkemeye taşındı

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Lefkoşa'da iki özel hastanede, 20 yaşından küçük kadınlara yapılan operasyonla yumurtaların para karşılığı alındığı iddiasıyla tutuklanan 4 kişi mahkemeye çıkarıldı.

16 Temmuz 2021 Cuma 14:34
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'Yumurta ticareti' mahkemeye taşındı

Lefkoşa'da iki özel hastanede, 20 yaşından küçük kadınlara yapılan operasyonla yumurtaların para karşılığı alındığı iddiasıyla tutuklanan 4 kişi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan ikisi, para karşılığı yumurtalarını sattıkları belirtilen 19-20 yaşındaki iki genç kadın.

Polis iki özel hastaneye baskın düzenlemişti

Polis Basın Subaylığı, dün olayla ilgili iki hastaneye operasyon düzenlendiğini açıklamıştı.

Polis açıklamasında, “20 yaşından küçük bir kadının yumurta donörü olarak kullanıldığına” vurgu yapılmıştı.

Açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu sağlık merkezlerindeki bilgisayar, evrak ve dokümanlar incelenmek üzere emare olarak alındığı da belirtilmişti.

Kaynak:Yenidüzen

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