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Yumurta ve tavuk ürünlerine okkalı zam!

Ülkede A’dan Z’ye zam yağmuru devam ediyor.

14 Aralık 2022 Çarşamba 14:41
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Yumurta ve tavuk ürünlerine okkalı zam!



- ÖZEL HABER

Ülkede A’dan Z’ye zam yağmuru devam ediyor.

Gündem Kıbrıs’ın sektör kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre tavuk ürünleri ve yumurtaya yine zam geldi.

Buna göre: 30’lu yumurta 85 TL’den 90 TL’ye, 6’lı yumurta ise 18 TL’den 20 TL’ye yükseldi.

Tavuk ürünlerine %10 zam!

Bunun yanında tavuk ürünleri de zamdan nasibini aldı. Bütün pilice zam yapılmazken diğer tavuk ürünleri ise yüzde 10 zamlandı.

Eskiden 73.22 TL olan tavuk budunun fiyatı 80.54 TL,  71.20 TL olan tavuk kanadının fiyatı ise 71.20 TL’den 81.88 TL’ye çıktı.

Son Güncelleme: 14.12.2022 15:45
Anahtar Kelimeler:
TavukYumurtaZamEnflasyonKKTC
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