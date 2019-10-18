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Yunan F16’ları Akıncılar sınırında taciz uçuşu yaptı

18 Ekim 2019 Cuma 15:16
Yunan F16’ları Akıncılar sınırında taciz uçuşu yaptı

Rum Milli Muhafız Ordusu ile Yunan Ordusu’nun ortak tatbikatına katılan Yunan F-16’ları sınır köyü Akıncılar’da sınıra paralele alçak uçuş yaptı

BOMBA SESLERİ DUYULDU: Akıncılar köylüleri, sınıra paralel alçak uçuş yapan ve köyün üstünden ses hızını aşarak geçen Yunan F-16’ları ile ilgili tepkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya koydu.  Köylüler, tatbikat nedeniyle F-16’ların attığı bombaların seslerinin de Akıncılardan duyulduğunu bildirdi

Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’lar Kıbrıs’ta alçak uçuş yaptı ve Rum Milli Muhafız Ordusu ile yapılan ortak tatbikatta belirlenen hedeflere bomba bıraktı.

En Son 2000 yılında gerçekleştirilen Rum Yunan ortak tatbikatı Nikiforos’a katılan 2 Yunan F-16’sı bu kez 19 yıl sonra “AtsalinoVelos” kod adlı tatbikatın son aşamasına katıldı.

Gerçek mermilerle atış yaptılar

Tatbikata katılan Yunan F-16’ları Lefkoşa’ya bağlı Kalohorio ve Larnaka’ya bağlı Vuda’daki atış alanlarında gerçek mermiler kullanarak hedeflere ateş etti. Rum haber siteleri tatbikata ilişkin geniş haberlere yer verirken, bazı siteler Yunan F-16’larının atış anını içeren videolar da paylaştı.

Gövde gösterisi

Tatbikata, RMMO’ya ait  2 adet Gazelle tipi helikopterin yanı sıra, Leonidas” tipi zırhlı personel taşıyıcı araçlar, MILAN ve HOT tanksavar füzeleri de yer aldı.

Akıncılar sınırında taciz

Akıncılar, köylüleri sabah saatlerinde savaş uçaklarının gürültüsü ile irkildi. Sınıra paralel alçak uçuş yapan iki Yunan F16’sı, köyde kısa süreli paniğe neden oldu. Ne olduğunu anlamaya çalışan Akıncılar köylüleri yaşadıklarını sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyuna aktardı.

Köyün üstünden de geçtiler  

Akıncılarlı bazı yurttaşlar Yunan uçaklarının köyün üstsünden de geçtiğini ve çıkarttıkları gürültüyle ürperti yarattıklarını belirtti.

Özersay: Gerekli girişimler yapıldı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “bugün sabah saatlerinde üç yunan savaş uçağının hava sahamızı ihlal etmiştir” dedi.

Özersay açıklamasında, “bu provakatif eylem konusunda protesto da dahil gerekli girişimleri yaptıklarını” kaydetti.

Özersay’ın açıklaması şöyle: “Bugün sabah saatlerinde üç Yunan savaş uçağı hava sahamızı ihlal etmiştir.

Bahse konu savaş uçakları Girit’ten kalkarak Akıncılar köyünün üzerinden alçak uçuş yapmak suretiyle hava sahamıza girmiştir. Savaş uçakları kısa süre sonra Girit’teki üsse dönmüştür.

Bu provakatif eylem konusunda protesto da dahil gerekli girişimleri yaptık. Bu tür yaklaşımların bölgedeki istikrarı tehlikeye atacağını herkesin bilmesi ve sorumlu davranması gerekir.”

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Anahtar Kelimeler:
Yunan F16’
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