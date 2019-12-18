Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki neden
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki...
İşte anne adaylarının en çok merak ettiği o soru
İşte anne adaylarının en çok...

Yunanistan Doğu Akdeniz için SİHA alıyor

Türkiye'nin SİHA ve İHA'larını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırmasının ardından Yunan'ı korku sardı. Yunanistan'ın SİHA çağrısına ABD ve İsrail koştu. .

18 Aralık 2019 Çarşamba 16:27
Yunanistan Doğu Akdeniz için SİHA alıyor

Doğu Akdeniz’de petrol ve gaz arama çalışmalarıyla başlayan egemenlik mücadelesinde Türkiye önce Libya ile deniz sınırları anlaşması imzaladı ve Münhasır Ekonomik Bölge(MEB) ilanı yaptı.

Libya ile imzalanan anlaşmayla masada önemli bir başarı kazanan Türkiye, ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çağrısı üzerine ülkeye SİHA ve İHA’larını gönderdi.

Türkiye’nin Akdeniz’de siyasi ve askeri anlamda gücünü artırmasına Yunanistan karşılık verdi.

ABD VE İSRAİL’DEN SİHA GELİYOR

Yunanistan, Türkiye’ye karşı kullanmak için ABD’den 3 İsrail’den 2 adet SİHA alıyor.

Yunan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos Yunan Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada bu SİHA’ların Türkiye’nin SİHA’larına karşı kullanılacağını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizSİHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnönü’de 500 kg kaçak et bulundu, bir kişi tutuklandı
İnönü’de 500 kg kaçak et bulundu, bir kişi tutuklandı
Başbakan Tatar, Oktay ile bir araya geldi
Başbakan Tatar, Oktay ile bir araya geldi
Veteriner Dairesi Müdürü Ataben görevden alındı
Veteriner Dairesi Müdürü Ataben görevden alındı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim