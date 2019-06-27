Yunanistan Girit Açıklarında Sondaj Çalışması Başlatıyor

Yunanistan, Girit Adası’nın doğusu ve güney doğusunda sondaj çalışmaları yapmaları için Total-Exxonmobil-Helpe (Hellenic Petroleum)konsorsiyumu ile anlaşmaya vardı. Bölgedeki hidrokarbonların araştırılması ve işletilmesini öngören sözleşme bugün imzalandı.

İmza programında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Çevre ve Enerji Bakanı Giorgos Stathkis’in yanı sıra şirketlerin üst düzey yöneticileri de hazır bulundu.

Çipras, yaptığı konuşmada, Yunanistan’ın sadece bir enerji geçiş noktası değil, aynı zamanda enerji üreten bir ülke olmayı hedeflediğini vurguladı. Çipras, “bu uzun yıllardır süren bir çabanın ve planlamanın sonucudur” dedi. Çipras, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs gibi, enerji kaynaklarından yararlanmak için planlı ve koordineli adımlar attığını belirtti.

ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt de, anlaşmanın imzalanmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Sondaj çalışmalarını yürütecek konsorsiyumun içerisinde yüzde 40 oranında Fransız Total, yüzde 40 oranında Amerikan Exxonmobil ve yüzde 20 oranında Yunan Hellenic Petroleum bulunuyor. Şirketler, 40 bin kilometre kareye yakın bir alan üzerinde 8 yıl boyunca arama ve sondaj çalışmaları yapabilecek.

Sondaj çalışmasının başlayabilmesi için, varılan anlaşmanın Yunan Parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor.