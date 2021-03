"Yunanistan her zaman Kıbrıs Hellenizminin haklarını destekleyecek"

Anastasiadis görüşmede, Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili gayrı resmi beş taraflı konferansı iyi niyet ve kararlılıkla beklediğini, Kıbrıs hükümetinin, konferansın, BM Genel Sekreteri’ne Kıbrıs sorununun çözümü için işleyebilir ve yaşayabilir bir çözümü resmen görüşebilmek için bir Zirve toplamaya izin verecek gerekli koşulları yaratmasını dilediğini ifade etti.



Anastasiadis şöyle devam etti:



“Türkiye’nin konferansa aynı ruhla katılacağını ve yakın zamanda ortaya attığı iki devlet görüşünü terk edeceğini umuyorum. Kıbrıs hükümetinin hedefi, Avrupa müktesebatı ve BM parametreleri esasında bir çözümdür. Garantilerin ortadan kaldırılması ve Avrupa müktesebatına saygı gösterilmesi, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar ile tüm vatandaşlar için güvenli ve koruyucu koşulları yaratacaktır. Kıbrıs sorununa çözüm, Kıbrıs-Türkiye ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerini de normalleştirecektir."



Konuşmasında, Yunanistan devriminin 200’üncü yıldönümünden de söz eden Anastasiadis, Kıbrıs’ın devrim için 1000 gönüllü yolladığını ve Başpiskopos Kyprianos’un idamıyla ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından misilleme yoluyla çok ağır bir bedel ödediğini anlattı.



Anastasiadis, “Yunanistan devrimi bugün hala, Kıbrıs Sorununa, Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin insan haklarına saygıyı ve barışı getirecek bir çözüm bulma çabaları için çabalarımıza ilham vermektedir” dedi.



Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou da konuşmasında, Anastasiadis’in resmi kutlamalara katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti; bunun Yunan Devrimi için Kıbrıs Hellenizminin katkılarını onurlandırmak için ideal bir fırsat yarattığını söyledi.



Sakellaropoulou, “Yunanistan, Türk işgalinin sona erdirilmesi ve adanın yeniden birleştirilmesi çabalarını her zaman desteklemektedir. BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde Kıbrıs Sorununa adil ve işleyebilir bir çözüm için birlikte mücadele etmekteyiz” şeklinde konuştu.



Yunanistan Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin beş taraflı gayrı resmi zirveye mantıklı bir şekilde ve mantıksız iddiaları terk ederek katılmasını dilediklerini belirterek, “her durumda size temin ederim ki, Yunanistan her zaman Kıbrıs Hellenizminin haklarını destekleyecek ve her zaman yanında olacaktır” dedi.