Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cezaevine gönderildiler
Cezaevine gönderildiler
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kavgada bıçaklar çekildi
Kavgada bıçaklar çekildi
Dayakçı koca cezaevini boyladı
Dayakçı koca cezaevini boyladı
"Seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim”
Yine kadına şiddet

"Yunanistan her zaman Kıbrıs Hellenizminin haklarını destekleyecek"

Rum Lider Nikos Anastasiadis, Yunanistan’ın 1821 Devrimi’nin 200’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde bulunduğu Atina’da, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile bir araya geldi.

24 Mart 2021 Çarşamba 18:24
45 Okunma
"Yunanistan her zaman Kıbrıs Hellenizminin haklarını destekleyecek"

Anastasiadis görüşmede, Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili gayrı resmi beş taraflı konferansı iyi niyet ve kararlılıkla beklediğini, Kıbrıs hükümetinin, konferansın, BM Genel Sekreteri’ne Kıbrıs sorununun çözümü için işleyebilir ve yaşayabilir bir çözümü resmen görüşebilmek için bir Zirve toplamaya izin verecek gerekli koşulları yaratmasını dilediğini ifade etti.
 
Anastasiadis şöyle devam etti:
 
“Türkiye’nin konferansa aynı ruhla katılacağını ve yakın zamanda ortaya attığı iki devlet görüşünü terk edeceğini umuyorum. Kıbrıs hükümetinin hedefi, Avrupa müktesebatı ve BM parametreleri esasında bir çözümdür. Garantilerin ortadan kaldırılması ve Avrupa müktesebatına saygı gösterilmesi, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar ile tüm vatandaşlar için güvenli ve koruyucu koşulları yaratacaktır. Kıbrıs sorununa çözüm, Kıbrıs-Türkiye ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerini de normalleştirecektir."
 
Konuşmasında, Yunanistan devriminin 200’üncü yıldönümünden de söz eden Anastasiadis, Kıbrıs’ın devrim için 1000 gönüllü yolladığını ve Başpiskopos Kyprianos’un idamıyla ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından misilleme yoluyla çok ağır bir bedel ödediğini anlattı.
 
Anastasiadis, “Yunanistan devrimi bugün hala, Kıbrıs Sorununa, Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin insan haklarına saygıyı ve barışı getirecek bir çözüm bulma çabaları için çabalarımıza ilham vermektedir” dedi.
 
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou da konuşmasında, Anastasiadis’in resmi kutlamalara katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti; bunun Yunan Devrimi için Kıbrıs Hellenizminin katkılarını onurlandırmak için ideal bir fırsat yarattığını söyledi.
 
Sakellaropoulou, “Yunanistan, Türk işgalinin sona erdirilmesi ve adanın yeniden birleştirilmesi çabalarını her zaman desteklemektedir. BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde Kıbrıs Sorununa adil ve işleyebilir bir çözüm için birlikte mücadele etmekteyiz” şeklinde konuştu.
 
Yunanistan Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin beş taraflı gayrı resmi zirveye mantıklı bir şekilde ve mantıksız iddiaları terk ederek katılmasını dilediklerini belirterek, “her durumda size temin ederim ki, Yunanistan her zaman Kıbrıs Hellenizminin haklarını destekleyecek ve her zaman yanında olacaktır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 yerel 48 pozitif vakaya rastlandı
15 yerel 48 pozitif vakaya rastlandı
17.067 kişiye 1,500 TL; 21.661 kişiye 1,000 TL Destek Ödemesi Yapıldı
17.067 kişiye 1,500 TL; 21.661 kişiye 1,000 TL Destek Ödemesi Yapıldı
Ayrılma Aşamasında Olan Eşinin Parmağını Kırdı
Ayrılma Aşamasında Olan Eşinin Parmağını Kırdı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim