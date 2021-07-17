Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı
Benzeri suçtan sabıkası var
Benzeri suçtan sabıkası var
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son...
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı

Yunus Ataş: Vatan sevgisi yüce bir görevdir

banner102

KKTC Elazığı Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Ataş'ın paylaşımı şu şekide:

17 Temmuz 2021 Cumartesi 17:51
7 Okunma
Yunus Ataş: Vatan sevgisi yüce bir görevdir

Her insanın değerli bulduğu ve değerli kıldığı vatanı vardır.

Sevinçlerimizi ve hüzünlerimizi vatanda yaşar ve ekmeklerimizi de burada kazanırız.

Kimliklerimizi ve Türk ulusumuza ait olma hissini vatan diye kabul ettiğimiz bu topraklarda güçlüce hissetmekteyiz.

Bu yüzdendir ki yüreklerimizin bir tarafında vatan sevgisini taşır ve atalarımızdan gelen bu yüce duyguyu gelecek nesillerimize aktararak hiç sönmeyen bir ateş gibi canlı tutmaktayız.

Güncelimizde görüyoruz ki VATAN kavramı herkes için farklı anlamlar ifade edebilmektedir.

Ancak, bizler için VATAN aziz şehitlerimizin ve tüm ataların ebedî uykuda olduğu kutsal topraktır.

Aziz Milletimiz için bağımsızlığın ve egemenliğin sembolüdür.

Vatan sevgisini ise:
Mensubu olduğumuz milleti,
Vatandaşı olduğumuz devleti,
Gökyüzünde dalgalandırdığımız bayrağı,
Konuştuğumuz dili ve hem yaşadığımız hem de yaşattığımız kültürü sevmek olarak görür ve dahi böyle de yaşarız.

Vatanımıza olan minnet borcumuzu ödemeyi, yani onun için çalışmayı ve vatanımıza katma değer üretecek işler başarmayı da milli bir görev ve ibadet sayarız.

Naçizane önerimiz şudur ki :
Vatanını seven her yurttaşın, vatanını yüceltmeyi arzu etmesi ve bu uğurda çabalaması gerekir.

Unutulmamalıdır ki yüreği vatan sevgisiyle dolu olan insanlar sadece kendi ülkesi için değil, aynı zamanda dünya için de faydalı olurlar.

Yediden yetmişe herkesin yüreğine aşılanması ve vatan sevgisine ilişkin hassasiyetin tüm yurttaşlar nezdinde hâkim kılınması gerekir.

Vatan sevgisi kadar yüce bir başka değer daha vardır ki o da : VEFA DUYGUSUNA SAHİP OLABİLMEKTİR
Lakin kaç gündür gerek yazılı,gerek görsel basını ve gerekse de sosyal medyada yayınlanan vefasızca yapılan yorumları izliyor ve üzüntüyle Takip Ediyoruz

Yazılanlar, çizilenler, söylenenler ne vatan sevgisi ile ne de vefa duygusu ile bağdaşmıyor.
Çok yazık.

Çok şeyler söyleyebiliriz ve söylemeyede devam edeceğiz.

 Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar ve Başbakanımız Ersan Saner olmak üzere, sorumluluk makamında bulunan kıymetli Siyasi Partilerimizin, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın ve tüm yurttaşlarımızın saygı temelinde hareket etmelerini ve  Devletimizin kuruluş yıldönümünü birlik ve dirlik içinde karşılayıp kutlamalarını istirham ederiz.

Tüm Kamuoyuna saygılarımla..

 

Son Güncelleme: 17.07.2021 18:07
Anahtar Kelimeler:
KKTC Elazığı Kültür Ve Dayanışma DerneğiYunus Ataş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eczacılar Birliği Başkanı Öksüz’den kınama: “Sözlü ve fizikler şiddetin boyutu arttı”
Eczacılar Birliği Başkanı Öksüz’den kınama: “Sözlü ve fizikler şiddetin boyutu arttı”
Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi üyeleri Kapalı Maraş'ı gezdi
Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi üyeleri Kapalı Maraş'ı gezdi
Ataoğlu: Dünyanın her köşesinde iyi anlaşılmasını ümit ederiz
Ataoğlu: Dünyanın her köşesinde iyi anlaşılmasını ümit ederiz
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim