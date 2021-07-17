Yunus Ataş: Vatan sevgisi yüce bir görevdir

Her insanın değerli bulduğu ve değerli kıldığı vatanı vardır.

Sevinçlerimizi ve hüzünlerimizi vatanda yaşar ve ekmeklerimizi de burada kazanırız.

Kimliklerimizi ve Türk ulusumuza ait olma hissini vatan diye kabul ettiğimiz bu topraklarda güçlüce hissetmekteyiz.

Bu yüzdendir ki yüreklerimizin bir tarafında vatan sevgisini taşır ve atalarımızdan gelen bu yüce duyguyu gelecek nesillerimize aktararak hiç sönmeyen bir ateş gibi canlı tutmaktayız.

Güncelimizde görüyoruz ki VATAN kavramı herkes için farklı anlamlar ifade edebilmektedir.

Ancak, bizler için VATAN aziz şehitlerimizin ve tüm ataların ebedî uykuda olduğu kutsal topraktır.

Aziz Milletimiz için bağımsızlığın ve egemenliğin sembolüdür.

Vatan sevgisini ise:

Mensubu olduğumuz milleti,

Vatandaşı olduğumuz devleti,

Gökyüzünde dalgalandırdığımız bayrağı,

Konuştuğumuz dili ve hem yaşadığımız hem de yaşattığımız kültürü sevmek olarak görür ve dahi böyle de yaşarız.

Vatanımıza olan minnet borcumuzu ödemeyi, yani onun için çalışmayı ve vatanımıza katma değer üretecek işler başarmayı da milli bir görev ve ibadet sayarız.

Naçizane önerimiz şudur ki :

Vatanını seven her yurttaşın, vatanını yüceltmeyi arzu etmesi ve bu uğurda çabalaması gerekir.

Unutulmamalıdır ki yüreği vatan sevgisiyle dolu olan insanlar sadece kendi ülkesi için değil, aynı zamanda dünya için de faydalı olurlar.

Yediden yetmişe herkesin yüreğine aşılanması ve vatan sevgisine ilişkin hassasiyetin tüm yurttaşlar nezdinde hâkim kılınması gerekir.

Vatan sevgisi kadar yüce bir başka değer daha vardır ki o da : VEFA DUYGUSUNA SAHİP OLABİLMEKTİR

Lakin kaç gündür gerek yazılı,gerek görsel basını ve gerekse de sosyal medyada yayınlanan vefasızca yapılan yorumları izliyor ve üzüntüyle Takip Ediyoruz

Yazılanlar, çizilenler, söylenenler ne vatan sevgisi ile ne de vefa duygusu ile bağdaşmıyor.

Çok yazık.

Çok şeyler söyleyebiliriz ve söylemeyede devam edeceğiz.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar ve Başbakanımız Ersan Saner olmak üzere, sorumluluk makamında bulunan kıymetli Siyasi Partilerimizin, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın ve tüm yurttaşlarımızın saygı temelinde hareket etmelerini ve Devletimizin kuruluş yıldönümünü birlik ve dirlik içinde karşılayıp kutlamalarını istirham ederiz.

Tüm Kamuoyuna saygılarımla..