Yüreğimizi yaktılar!

Geçitkale Askeri Havaalanı’nda, saat 12.50 sıralarında ultralight sınıfı hafif hava aracı kazası meydana geldi. Hava Sporlarına Federasyonu’na ait ultralight sınıfı hafif hava aracı, iniş için yaklaşması sırasında pist yakınlarına düştü.

Kazada Hava Sporları Federasyonu'nda çalışan deneyimli Öğretmen Pilot Serkan Özcezarlı ve İzmir Alaçatı’da yaşayan Öğretmen Pilot Hakan Çetinkaya olduğu açıklandı.

GYROKOPTER DENİLİNCE ONLAR GELİYORDU AKLA

İki tecrübeli ismin hayatını kaybettiği kaza, havacılık camiasında da büyük üzüntüye neden oldu. Özcezarlı, KKTC’de uzun yıllardır sportif havacılığın sevilmesi için çaba gösteriyordu. Çetinkaya ise İzmir Alaçatı’da işlettiği eczanesinin yanı sıra gyrokopter ile uçuşlar gerçekleştiriyordu.

Deneyimli pilot Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya, 2015 yılında helikoptere benzeyen gyrocopter (gyroplane) adındaki hava araçlarıyla bir ilki gerçekleştirerek, İstanbul’dan KKTC'ye uçmuşlardı.

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