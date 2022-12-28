Yurt dışı hayal oldu...yılbaşında uçak biletleri cep yakıyor!

PELİN YÜKSELAY - ÖZEL HABER



Yılbaşına sayılı günler kala, uçak bilet fiyatları da uçmuş durumda... Yeni yılı yurt dışında geçirmek artık hayal bile değil... Gündem Kıbrıs, yeni yıl uçak bilet fiyatlarını araştırdı...

Buna göre 30 Aralık Cuma- 1 Ocak dönüş olmak üzere İstanbul'a tek kişi gidip gelmenin bedeli 4 bin 489 TL'den başlıyor.

Yeni yılı Ankara'da geçirmek isterseniz en 2 bin 356 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Bu fiyat İzmir için en az 4 bin 273, Antalya için en az 2 bin 213 TL oluyor.

Orhan Tolun: "Ercan'ı teşvik edeceğimize, Larnaka'yı teşvik ediyoruz"

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, konuyla ilgili Gündem Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, durumun vahamiyetini anlattı.

Tolun şunları kaydetti:

"Uçak biletleri aldı başını gidiyor. Hatay'a bir bilet 3 bin 500 TL'den başlıyor. Dönüş de isterseniz 8 bin TL, Adana 9 bin TL, İstanbul 6 bin TL. O bir taraftan Larnaka'ya bakıyorsunuz, Larnaka-Umman 4 bin TL, Larnaka-Malta 2 bin TL, İngiltere biletleri de keza öyle. Bugün Ercan'a İngiltere'den gelmek isteyen bir kişi 18 bin TL uçak biletini gözden çıkarmak zorunda. Üstelik aktarma yapacak. Böyle bir şey olabilir mi? Biz müşterilerimize Ercan'ı değil, Larnaka'yı teşvik ediyoruz.

"Ya milli havayolu, ya iç hat fiyat politikası"

Tolun, bilet fiyatlarının düşürmenin yolları olduğunu belirterek, onları da şöyle sıraladı:

" Ya milli havayolu kuracaksınız ya da, Türkiye'deki iç hat bilet fiyatı politikasını bize de uygulayacaksınız. Bu iş iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının iki dudağı arasında".