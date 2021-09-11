Yurt dışı kaynaklı kimliği meçhul şahıslar yaşlıları dolandırmaya devam ediyor

Polis Basın Subaylığı (PGM) tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, yurt dışı Türkiye hatları kullanarak, özellikle yaşlı kişileri arayan ve kendilerini ‘savcı-polis’ olarak tanıtan bazı kötü niyetli kimliği meçhul şahısların söz konusu kişilere yüksek meblağlarda dolandırmaya devam ettiğini açıkladı.

PGM’nin açıklamasının devamında ise şu ifadeler kullanıldı: