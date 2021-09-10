Künye
Kıbrıs 27
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gökhan Takımcılar cezaevine gönderildi
Gökhan Takımcılar hakkında karar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Kaza yapanlara yardım bahanesiyle hırsızlık yaptılar
Kaza yapanlara yardım bahanesiyle hırsızlık...
Flaş Haber
Covid-19'dan bir ölüm daha
Kapat

Yurt dışı kaynaklı kimliği meçhul şahıslar yaşlıları dolandırmaya devam ediyor...

Yurt dışı Türkiye hatları kullanarak, özellikle yaşlı kişileri arayan ve kendilerini ‘savcı-polis’ olarak tanıtan bazı kötü niyetli kimliği meçhul şahısların söz konusu kişilere yüksek meblağlarda dolandırmaya devam ediyor.

10 Eylül 2021 Cuma 21:25
15 Okunma
Yurt dışı kaynaklı kimliği meçhul şahıslar yaşlıları dolandırmaya devam ediyor...

Polis Basın Subaylığı (PGM) tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, yurt dışı Türkiye hatları kullanarak, özellikle yaşlı kişileri arayan ve kendilerini ‘savcı-polis’ olarak tanıtan bazı kötü niyetli kimliği meçhul  şahısların söz konusu kişilere yüksek meblağlarda dolandırmaya devam ettiğini açıkladı.

“POLİSE HABERDAR EDİN”

PGM’nin açıklamasının devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

“Aradıkları kişilere,  banka hesaplarındaki mevduatlarının güvende olmadığı yönünde telkinde bulunup, kendilerine  verdikleri hesap numarasına mevduatlarını aktarmalarını  sağlandıktan sonra,  paraların ilgili hesaplardan bu kötü niyetli şahıs/lar tarafından çekilmek suretiyle dolandırıldıkları tespit edilmiştir.

Halkımızın bu tür kötü niyetli kişilere itibar etmemeleri, böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde en kısa sürede olaydan polisi haberdar etmeleri önemle rica olunur.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülümsemede Simetrinin Önemi
Gülümsemede Simetrinin Önemi
Bu binada insanların mı ölmesi gerekir ?
Bu binada insanların mı ölmesi gerekir ?
Güney’de vakalar düşmeye devam ediyor
Güney’de vakalar düşmeye devam ediyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim