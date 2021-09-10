Yurt dışı kaynaklı kimliği meçhul şahıslar yaşlıları dolandırmaya devam ediyor...

Polis Basın Subaylığı (PGM) tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, yurt dışı Türkiye hatları kullanarak, özellikle yaşlı kişileri arayan ve kendilerini ‘savcı-polis’ olarak tanıtan bazı kötü niyetli kimliği meçhul şahısların söz konusu kişilere yüksek meblağlarda dolandırmaya devam ettiğini açıkladı.

“POLİSE HABERDAR EDİN”

PGM’nin açıklamasının devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

“Aradıkları kişilere, banka hesaplarındaki mevduatlarının güvende olmadığı yönünde telkinde bulunup, kendilerine verdikleri hesap numarasına mevduatlarını aktarmalarını sağlandıktan sonra, paraların ilgili hesaplardan bu kötü niyetli şahıs/lar tarafından çekilmek suretiyle dolandırıldıkları tespit edilmiştir.

Halkımızın bu tür kötü niyetli kişilere itibar etmemeleri, böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde en kısa sürede olaydan polisi haberdar etmeleri önemle rica olunur.”