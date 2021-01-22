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Yurt dışına çıkışı yasaklandı

Girne’de meydanageldiği iddia edilen çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla ilgili olarak tutuklanan A.Y. (E-40)  yeniden mahkemeye çıkarıldı.

22 Ocak 2021 Cuma 17:26
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Yurt dışına çıkışı yasaklandı

Girne’de meydanageldiği iddia edilen çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla ilgili olarak tutuklanan A.Y. (E-40)  yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı.

Özmüezzin, zanlının 2019-2020 yılları arasında Girne’de birlikte yaşadığı kız arkadaşı F.K.’nin şu anda 8 yaşında olan kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığını söyledi.

Özmüezzin, şikâyetin 18 Ocak 2021 tarihinde yapıldığını; zanlının 3 ayrı günde kız çocuğunun cinsel organına elleyerek, kucağına alarak ve kendi cinsel organını kız çocuğuna tutturarak cinsel istismar suçunu işlediğine dair şikâyet yapıldığını söyledi.

Şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, kız çocuğunun muayeneden geçirildiğini, cinsel ilişki bulgusu tespit edilmediğini ifade eden polis, hem 8 yaşındaki kız çocuğunun hem de 9 yaşındaki ablasının çocuk psikoloğuna götürüleceğini, uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alınacağını söyledi.

Polis zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak etki etme olasılığı bulunmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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