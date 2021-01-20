Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin aşı için başvuru yapması gerekiyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, yurt dışındaki eğitim kurumları tarafından yüz yüze eğitime çağrılan öğrenciler için Covid-19 aşı başvurularının “https://yobis.mebnet.net” internet adresinden yapılması gerektiğini bildirdi.

Daire müdürü Ziya Öztürkler yazılı açıklamasında, yurt dışında faaliyet gösteren bazı yükseköğretim kurumlarının, 2020-2021 bahar dönemi itibarı ile yüz yüze eğitime başlamak üzere öğrencilerine çağrıda bulundukları bilgisinin kendilerine ulaştığını kaydetti.

Öztürkler, bu bağlamda 3. ülkelerde ve TC’deki kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumları tarafından yüz yüze eğitim için çağrılan KKTC uyruklu yüksek öğrenim öğrencilerinin, öğrenim gördükleri ülkelere sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmeleri ve sağlıklı olarak eğitimlerine devam edebilmeleri maksadıyla aşılama programını planlayacak olan Sağlık Bakanlığı’na gerekli bildirimin yapılabilmesi için başvuru yapmalarını istedi.