Yurt Dışında Okuyan 150 Kıbrıslı Türk Öğrenci Güney Lefkoşada Aşı Oldu

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ihtiyacı olan daha başka Kıbrıslı Türk öğrencilere de hizmet etmeye hazır olunduğunu, öğrencilerin verilerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin veriler portalına yüklenerek eğitimlerini sürdürebilmeleri için yurt dışına yolculuklarının kolaylaştırmak amaçlandığı belirtildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti, üç hafta önceki veriler temelinde aşı sertifikası verebilmek amacıyla Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından verilen korona aşılarıyla aşı olanlarla ilgili listeleri Kıbrıs Türk tarafından istediği; adanın kuzeyinden buna henüz yanıt vermediği belirtildi.

Bu nedenle şu an, AB tarafından onaylanan aşılarla aşılanmış olan Kıbrıslı Türklerin kayıtlarının yapılabilmesi için, aşılanmış olan Kıbrıslı Türklerin verilerini kaydedip ilgili belgeleri bilgisayara yükleyip elektronik bir platform oluşturulması gibi başka yollar aranmakta olduğu açıklandı. Bulunacak çözümün önümüzdeki iki gün içinde açıklanması bekleniyor.

Şu ana kadar Kıbrıs Türk tarafına Avrupa Birliği tarafından onaylanan 160.000 doz aşı verildi. Bunlardan 40.000’i son iki üç gün içerisinde iletildi.

Öğrencilerin aşılanması ile ilgili KTOEÖS ve KTÖS olarak girişimlerimizle listeler oluşturularak Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerine teslim edilmişti.