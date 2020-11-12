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Yurt dışından gelen 3 pozitif vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1150 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını , 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

12 Kasım 2020 Perşembe 18:36
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Yurt dışından gelen 3 pozitif vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1150 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını , 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.

12 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1150

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar –  3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar –

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 10

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 239.512

Toplam Vaka Sayısı- 989

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 940

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 44

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 5

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 39

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

Son Güncelleme: 12.11.2020 19:37
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