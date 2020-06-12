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Yurtdışına çıkışı yasaklandı

Lefkoşa’da evinde hacamat yaparak para kazanan zanlı Onurcan Akcan dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Haziran 2020 Cuma 13:46
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Yurtdışına çıkışı yasaklandı

Lefkoşa’da evinde hacamat yaparak para kazanan zanlı Onurcan Akcan dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.


Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, zanlı Onurcan Akcan’ın 08.06.2020 tarihinde Lefkoşa’daki ikametgâhında doktor olmadığı halde ikametgâhına gelen şahıslara para karşılığında hacamat (şişe çekme) yapıp, yasadışı olarak tabiplik yaptığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlını ayni gün tutuklandığını ve evinden 1 adet portatif masaj yatağı, 1 adet portatif masaj sandalyesi, 1200 adet hacamat kupası ve 40 adet hacamat pompasının emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, başka şahıslara da hacamat yaptığını söylediğini mahkemeye aktardı. Polis,  tahkikatın tamamlandığını belirterek,  zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.


Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve bir kefilin 30 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
HacamatYURTDIŞIMahkeme
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