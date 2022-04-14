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Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi onaylanarak, Genel Kurul’a sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni” onaylanarak, Genel Kurul’a sevk edildi.

14 Nisan 2022 Perşembe 18:29
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Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi onaylanarak, Genel Kurul’a sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni” görüştü ve Yasa Önerisi’ni oybirliğiyle onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etti.
UBP Milletvekili Yasemi Öztürk Başkanlığında toplanan Komite’ye, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Toplantıda Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdendefe de hazır bulundu.
Komite toplantısına davetli olarak, Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin önerge sahibi olarak UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Nüfus Kayıt Dairesi, Başsavcılık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden yetkililer katılarak, görüş ve önerilerini aktardılar.
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi,  ayrıca, gündeminde olan, “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında E-Devlet Projesinin Yürütülmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı” ve “KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.  Komite, söz konusu yasa tasarılarının genel görüşmesini gerçekleştirdi. 

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