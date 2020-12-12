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YÜRÜYÜŞE İSKELE BELEDİYE BAŞKANI HASAN SADIKOĞLU DA KATILDI

1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı dolayısı ile bugün (12 Aralık) İskele’de farkıdanlık yürüyüşü düzenlendi

12 Aralık 2020 Cumartesi 16:18
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YÜRÜYÜŞE İSKELE BELEDİYE BAŞKANI HASAN SADIKOĞLU DA KATILDI

1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı dolayısı ile bugün (12 Aralık) İskele’de farkıdanlık yürüyüşü düzenlendi. Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin düzenlediği, İskele Belediyesi’nin de lojistik destek verdiği yürüyüşe İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu eşi İzlem Sadıkoğlu ile katılırken, Meclis Üyesi Hanife Demir ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Gönüllüleri ile çok sayıda duyarlı vatandaş da destek verdi. Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür eden Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, yürüyüşe destek verenlere belge takdim etti. Maske kullanımına dikkat edilen yürüyüşün noktalandığı Babutsa Büfe önünde ise İskele Belediyesi tarafından hurma ikram edildi.


SADIKOĞLU: “FARKINDALIK YARATAN HER ETKİNLİĞİN İÇERİSİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Çocukluk çağı kanserleri farkındalık ayı kapsamında İskele’de yürüyüş düzenlendi. İskele’de Lokkum Restoran Çemberinden saat 11.00’da başlayan yürüyüş, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe önünde son buldu.  İskele Belediyesi Yürüyüş Yolu boyunca ellerindeki çocukluk çağı kanserlerine dikkat çeken pankartlarla yürüyen duyarlı vatandaşlara, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da eşi İzlem Sadıkoğlu ile destek verdi.  kanser hastalığına dikkat çekerek ve farkındalık yaratan her türlü etkinliğe destek veren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve İskele Gönüllüleri ile her zaman işbirliği içerisinde olacaklarını ifade etti.

KHYD BAŞKANI RAZİYE KOCAİSMAİL, YÜRÜYÜŞE KATILANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Lokkum Restoran çemberinden başlayan ve İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe önünde son bulan etkinliğe katılan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, yürüyüşe katılarak farkındalık yaratılmasına vesile olan herkese teşekkür etti. Katılımcılara ayrıca belge de veren Kocaismail, İskele Belediyesi’ne, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na da ayrıca teşekkür etti.

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