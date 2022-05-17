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Yusuf Avcıoğlu: Yakıt Değişim Bedeli bulunan faturalar hala abonelere gönderiliyor

KIB-TEK'in eski asbaşkanlarından Yusuf Avcıoğlu, Bakanlar Kurulu ve yönetim kurulu kararı olmasına rağmen Yakıt Değişim Bedeli bulunan faturaların bugün hala abonelere gönderildiğini söyledi.

17 Mayıs 2022 Salı 18:06
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Yusuf Avcıoğlu: Yakıt Değişim Bedeli bulunan faturalar hala abonelere gönderiliyor

KIB-TEK'in eski asbaşkanlarından Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı  belgeli paylaşımla akaryakıt ihalesi ve Yakıt Değişim Bedeli ile ilgili açıklama yaptı. 

"HALA ABONELERE GÖNDERİLİYOR"

Eski maliye yeni Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ’nun önerisi ile Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararın Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte, elektrik faturalarındaki ‘Yakıt Değişim Bedeli’nin kaldırıldığını hatırlatan Avcıoğlu, "Bu Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, KIB-TEK Yönetim Kurulu da Yakıt Değişim Bedelinin kaldırılmasına yönelik bir Yönetim Kurulu Kararı üretmiştir. Yönetim Kurulu Kararıyla görevden uzaklaştırılan KIB-TEK Genel Müdürünün, yerine Vekalet etmekte olduğu Kıb-Tek Genel Müdür Yardımcısını, “Polise şikayet ve mahkemeye vermekle tehdit ederek” Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi Gazete’de yayınlanan Yeni Nizamnameyi ve KIB-TEK Yönetim Kurulunun üretmiş olduğu kararı hiçe sayarak uygulatmamış, bu çerçevede Yakıt Değişim Bedeli bulunan faturalar bugün hala abonelere gönderilmeye devam etmektedir." dedi. 

"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN KIB-TEK MÜDÜRÜ, MÜDÜR YARDIMCISI TACİZ EDEREK, AKARYAKIT İHALESİNE ÇIKILAMADI"

Gürcan Erdoğan'ın KIB-TEK Genel Müdürlüğü görevinden uzaklaştırıldığına işaret eden Avcıoğlu, Yönetim Kurulu Kararıyla görevden uzaklaştırılan KIB-TEK Genel Müdürü'nün  yerine vekalet etmekte olan KIB-TEK Genel Müdür Yardımcısını, taciz ederek, KIB-TEK Yönetim Kurulunun üretmiş olduğu kararı hiçe sayarak uygulatmadığını ve Akaryakıt Temin ve Taşıma İhalesine çıkılamadığını belirtti. 

Avcıoğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: 

"Ortalama bir İhale süreci 3 aylık bir periyodda tamamlanırken, mevcut sözleşmenin bitmesine ise 2 hafta gibi bir süre kaldı.

İşte şimdi, sözde beklenmeyen sebeplerden ötürü, yakıt bitmiş olacak ve ihalesiz doğrudan alımın önü açılmış olacak.

Yakıt Değişim Değeri’nin Resmi Gazete’de yayınlanan yeni nizamnameye rağmen uygulanmaya devam edilmesi konusunu mahkemeye taşımak üzere, avukat arkadaşlara yetki verdim.

Bununla birlikte, Akaryakıt Temin ve Taşıma İhalesi konusunun da, ihale sürecinin başlatılmasının kasdi olarak geciktirilmesi ve sözde yakıtın bitmesi sebebi ile doğrudan alım yapılacak olması konusunda da ilgili makamlara suç duyurusunda bulunacağız."

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