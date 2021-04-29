Yusuf Çağraş’tan iyi haber

Yusuf Çağraş’ın yoğun bakımdan çıktığı bildirildi. Konuyla ilgili Yusuf Çağraş’ın çalıştığı işyerinin sahibi Tamer Tanpınar sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı.

“Dün suçsuz günahsız Yusuf’umuz paket servisi görevini sürdürdüğü esnada, saat 12.40 raddelerinde fuar alanı kavşağında sorumsuzca sürat yapan aracın sebep olduğu kazada ağır yaralandı, yoğun bakımdan çıkmış olduğunu öğrendik ,önce çocuğuna, hanımına kardeşlerine anne babasına tüm ailesine sonra da bize bağışladığı, için tanrıya şükürler olsun deriz.

Arayan soran ilgilenen tüm arkadaş ve dostlara teşekkür ederiz, sağ olun var olun. Kan vermek için her türlü yardım için biz buradayız diyen Mem Ertpnr dostuma da ayrıca teşekkürü bir borç biliriz. Kıbrıs TV haber spikeri arkadaşa da daha ucuzdur diye Çin malı motor alıyorlar suçlaması yaptığı için bir şey demeyeceğim."